ЦУРЕНКО: «Очень жаль. Знаю, что обыграла почти домашнюю фаворитку турнира»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) обыграла 6-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис) в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

После завершения встречи украинка прокомментировала свою победу во флеш-интервью на корте:

– Нелегко, когда зрители болеют против вас?



– Мне очень жаль, я знаю, что я обыграла почти домашнюю фаворитку турнира.

Это правда очень особенная победа для меня. Думаю, это был хороший матч. Единственная мысль, которая была у меня: что я должна выиграть. Я упорно боролась. Я очень счастлива, что смогла победить. А энергия на стадионе мне нравится в любом случае, болеют за меня или нет. Поэтому я получила удовольствие.

Как мне удалось не дать Жабер перехватить инициативу и вернуться в игру? Как и всегда, благодаря тому, что я упорно боролась. Я была очень спокойной и собранной. Я пыталась перевести каждый мяч на ее половину корта, заставить ее сыграть еще один удар. Это была моя основная стратегия. И также, когда был такой шанс, я играла агрессивно. Очевидно, что мой замысел и стратегия сработали, – сказала Леся.

В 1/8 финала турнира в Дохе Цуренко сыграет против Наоми Осаки.

