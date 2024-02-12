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  4. Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Англия
12 февраля 2024, 18:57 | Обновлено 12 февраля 2024, 19:01
1596
1

Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?

Виталию Миколенко нет равных на его игровой позиции

12 февраля 2024, 18:57 | Обновлено 12 февраля 2024, 19:01
1596
1
Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинец Виталий Миколенко из английского «Эвертона» является лидером рейтинга среди левых защитников клубов Английской Премьер-лиги нынешнего сезона по версии портала WhoScored.

Он лидирует среди коллег со средней оценкой 7,02.

В пятерку также входят Энтони Робинсон из «Фулхэма», Альфи Даути из «Лутона», Ден Берн из «Ньюкасла» и украинец Александр Зинченко, который защищает цвета лондонского «Арсенала».

Сейчас в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 54 очка. Второе-третье места у «Манчестер Сити» и «Арсенала», имеющих 52 пункта.

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Виталий Миколенко Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Арсенал Лондон
Источник WhoScored
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Андрій Шевченко
Миколенко заслужено, седан же взагалі чмо , а не захисник.
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