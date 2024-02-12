Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Виталию Миколенко нет равных на его игровой позиции
Украинец Виталий Миколенко из английского «Эвертона» является лидером рейтинга среди левых защитников клубов Английской Премьер-лиги нынешнего сезона по версии портала WhoScored.
Он лидирует среди коллег со средней оценкой 7,02.
В пятерку также входят Энтони Робинсон из «Фулхэма», Альфи Даути из «Лутона», Ден Берн из «Ньюкасла» и украинец Александр Зинченко, который защищает цвета лондонского «Арсенала».
Сейчас в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 54 очка. Второе-третье места у «Манчестер Сити» и «Арсенала», имеющих 52 пункта.
🔥 Highest rated left-backs in the Premier League this season:— WhoScored.com (@WhoScored) February 12, 2024
◎ 7.02 - Vitalii Mykolenko
◎ 7.01 - Antonee Robinson
◎ 6.95 - Alfie Doughty
◎ 6.93 - Dan Burn
◎ 6.88 - Oleksandr Zinchenko pic.twitter.com/3Fc3jJXCFx
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