Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?

Украинец Виталий Миколенко из английского «Эвертона» является лидером рейтинга среди левых защитников клубов Английской Премьер-лиги нынешнего сезона по версии портала WhoScored.

Он лидирует среди коллег со средней оценкой 7,02.

В пятерку также входят Энтони Робинсон из «Фулхэма», Альфи Даути из «Лутона», Ден Берн из «Ньюкасла» и украинец Александр Зинченко, который защищает цвета лондонского «Арсенала».

Сейчас в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 54 очка. Второе-третье места у «Манчестер Сити» и «Арсенала», имеющих 52 пункта.

🔥 Highest rated left-backs in the Premier League this season:



◎ 7.02 - Vitalii Mykolenko

◎ 7.01 - Antonee Robinson

◎ 6.95 - Alfie Doughty

◎ 6.93 - Dan Burn

◎ 6.88 - Oleksandr Zinchenko pic.twitter.com/3Fc3jJXCFx