Украинский нападающий Барселоны перейдет в клуб из США

Украинский нападающий американского филиала академии каталонской «Барселоны» Марк Бронник перейдет в «Юнион Омаха», сообщает издание CONCACAF Wonderkids.

По информации источника, трансфер 17-летнего футболиста должны объявить уже скоро.

Игрок с украинскими корнями забил 12 голов в 8 матчах за «Барселону» U-19 в юношеской MLS, а также отметился 29 забитыми мячами в прошлом сезоне, выступая за команду U-17.

Ранее другой украинский нападающий, Владислав Яворский, подписал контракт с итальянской «Сампдорией».

