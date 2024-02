Матч Кубка Германии между Саарбрюкеном и Боруссией М перенесен

Матч 1/4 финала Кубка Германии между Саарбрюкеном и Боруссией М перенесен.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия – сильный дождь и много воды на поле.

Команды объявили составы м вышли на разминку, но судьи решили матч не начинать.

Днем ранее в матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» выиграл у «Штутгарта» (3:2) и вышел в полуфинал.

На предыдущей неделе в полуфинал вышли «Кайзерслаутерн» и «Фортуна» Дюссельдорф.

Good with his feet, too 👣 #FCSBMG pic.twitter.com/XUF3WwZ4SB

Smiling whatever the weather 😃 #FCSBMG pic.twitter.com/94nZsUCzcm

TEAM NEWS 📋 Our XI to take on @ersterfcs in today's quarter-final! 🐎💚#FCSBMG pic.twitter.com/XgDdbrIJJt