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Кубок Германии
Байер
06.02.2024 21:45 – FT 3 : 2
Штутгарт
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Германия
07 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 01:00
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Байер – Штутгарт – 3:2. Победный мяч на 90-й минуте. Видео голов и обзор

Победный гол для команды из Леверкузена забил защитник Джонатан Та

07 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 01:00
20
0
Байер – Штутгарт – 3:2. Победный мяч на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» на «Бай-Арене» в Леверкузене выиграл у «Штутгарта» (3:2) и вышел в полуфинал.

Защитник гостей Вальдемар Антон на 11-й минуте открыл счет. После перерыва у хозяева забили Роберт Андрих, однако Крис Фюрих снова вывел гостей вперед. Марокканский хавбек Амин Адли, выйдя на замену, сразу же сравнял счет на 66-й минуте.

Развязка наступила на 90-й минуте. Победный гол для команды из Леверкузена забил защитник Джонатан Та.

Кубок Германии. 1/4 финала, 6 февраля

Байер – Штутгарт – 3:2

Голы: Андрих, 50, Адли, 66, Джонатан Та, 90 – Антон, 11, Фюрих, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Вальдемар Антон (Штутгарт).
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Кубок Германии по футболу Байер Штутгарт видео голов и обзор Джонатан Та
Источник Sport.ua
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