Байер – Штутгарт – 3:2. Победный мяч на 90-й минуте. Видео голов и обзор

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» на «Бай-Арене» в Леверкузене выиграл у «Штутгарта» (3:2) и вышел в полуфинал.

Защитник гостей Вальдемар Антон на 11-й минуте открыл счет. После перерыва у хозяева забили Роберт Андрих, однако Крис Фюрих снова вывел гостей вперед. Марокканский хавбек Амин Адли, выйдя на замену, сразу же сравнял счет на 66-й минуте.

Развязка наступила на 90-й минуте. Победный гол для команды из Леверкузена забил защитник Джонатан Та.

Кубок Германии. 1/4 финала, 6 февраля

Байер – Штутгарт – 3:2

Голы: Андрих, 50, Адли, 66, Джонатан Та, 90 – Антон, 11, Фюрих, 58

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