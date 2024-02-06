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Кубок Германии
Байер
06.02.2024 21:45 – FT 3 : 2
Штутгарт
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Германия
06 февраля 2024, 23:47 |
551
1

Невероятный Байер забил на 90-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Германии

Команда просто отказывается проигрывать

06 февраля 2024, 23:47 |
551
1
Невероятный Байер забил на 90-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинале Кубка Германии «Байер», который еще не проигрывал в нынешнем сезоне, принимал «Штутгарт».

В конце основного времени счет был 2:2, поэтому казалось, что командам не избежать дополнительного времени, однако Леверкузен забил победный гол на 90-й минуте благодаря точному удару Та головой.

Серия «Байера» без поражений длится 32 матча. В следующем туре Бундеслиги команда сыграет с «Баварией».

Ранее в полуфинал уже вышли «Фортуна» и «Кайзерслаутерн».

Кубок Германии. Четвертьфинал

Байер – Штутгарт 3:2
Голы: Андрих, 50, Адли, 67, Та, 90 – Антон, 11, Фюрих, 58

Байер: Ковар, Тапсода, Та, Хинкапи, Фримпонг (Станишич, 90), Андрих, Джака, Гримальдо, Хофманн (Адли, 64), Вирц (Глозек, 90), Шик (Иглесиас, 64)

Штутгарт: Нюбель, Вагноман, Роно, Антон, Ито, Миттельстадт (Стергиу, 70), Штиллер, Каразор, Фюрих (Дауд, 78), Мийо (Левелинг, 62), Ундав

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Источник Sport.ua
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