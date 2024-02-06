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Кубок Германии
Байер
06.02.2024 21:45 – 19 0 : 1
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
06 февраля 2024, 21:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 22:01
34
0

Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Германии

06 февраля 2024, 21:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 22:01
34
0
Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля в 21:45 в матче 1/4 финала Кубка Германии встречаются Байер и Штутгарт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На предыдущей неделе «Фортуна» прошла «Санкт-Паули» (2:2, пен. 4:3), а «Кайзерслаутерн» в гостях переиграл «Герту» со счетом 3:1.

В последнем матче 1/4 финала сыграют: Саарбрюкен – Боруссия М (7 февраля).

Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Вальдемар Антон (Штутгарт).
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Кубок Германии по футболу Байер Штутгарт смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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