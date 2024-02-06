6 февраля в 21:45 в матче 1/4 финала Кубка Германии встречаются Байер и Штутгарт.

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На предыдущей неделе «Фортуна» прошла «Санкт-Паули» (2:2, пен. 4:3), а «Кайзерслаутерн» в гостях переиграл «Герту» со счетом 3:1.

В последнем матче 1/4 финала сыграют: Саарбрюкен – Боруссия М (7 февраля).

Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.