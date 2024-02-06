Кубок Германии
Германия06 февраля 2024, 21:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 22:01
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Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Германии
06 февраля 2024, 21:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 22:01
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6 февраля в 21:45 в матче 1/4 финала Кубка Германии встречаются Байер и Штутгарт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На предыдущей неделе «Фортуна» прошла «Санкт-Паули» (2:2, пен. 4:3), а «Кайзерслаутерн» в гостях переиграл «Герту» со счетом 3:1.
В последнем матче 1/4 финала сыграют: Саарбрюкен – Боруссия М (7 февраля).
Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
События матча
11’
ГОЛ ! Мяч забил Вальдемар Антон (Штутгарт).
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