В Германии завершен игровой день. Как выглядит таблица Бундеслиги 2024/25
В последнем матче субботы Боруссия М и Айнтрахт Ф расписали ничью со счетом 1:1
8 февраля состоялись матчи 21-го тура Бундеслиги 2024/25.
В последнем поединке игрового дня Боруссия Менхенгладбах сыграла вничью с Айнтрахтом Франкфурт со счетом 1:1.
Хозяев на 26-й минуте вперед вывел Тим Кляйндинст, а уже на 31-й гости сравняли усилиями Уго Экитике.
В LIVE-таблице чемпионата Германии Боруссия М занимает 8-е место с 31 очками. Айнтрахт Ф с 39 пунктами замыкает топ-3.
Лидером является Бавария с 54 баллами. Байер (46) идет вторым. 9 февраля состоятся последние встречи 21-го тура: Хольштайн – Бохум и РБ Лейпциг – Санкт-Паули.
Бундеслига 2024/25. 21-й тур, 8 февраля
Боруссия М – Айнтрахт Ф – 1:1
Голы: Кляйндинст, 26 – Экитике, 31
Другие результаты 21-го тура:
- 07.02. Бавария – Вердер – 3:0
- 08.02. Боруссия Д – Штутгарт – 1:2
- 08.02. Хоффенхайм – Унион Берлин – 0:4
- 08.02. Фрайбург – Хайденхайм – 1:0
- 08.02. Вольфсбург – Байер – 0:0
- 08.02. Майнц – Аугсбург – 0:0
- 09.02. Хольштайн – Бохум
- 09.02. РБ Лейпциг – Санкт-Паули
Турнирная таблица Бундеслиги 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|21
|17
|3
|1
|65 - 19
|54
|2
|Байер
|21
|13
|7
|1
|49 - 27
|46
|3
|Айнтрахт Ф
|21
|11
|6
|4
|46 - 28
|39
|4
|Штутгарт
|21
|10
|5
|6
|39 - 31
|35
|5
|РБ Лейпциг
|20
|9
|6
|5
|34 - 29
|33
|6
|Фрайбург
|21
|10
|3
|8
|28 - 36
|33
|7
|Майнц
|21
|9
|5
|7
|33 - 24
|32
|8
|Боруссия М
|21
|9
|4
|8
|33 - 31
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|43 - 35
|30
|10
|Вердер
|21
|8
|6
|7
|34 - 39
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|8
|5
|8
|37 - 36
|29
|12
|Аугсбург
|21
|7
|6
|8
|24 - 35
|27
|13
|Унион Берлин
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|14
|Санкт-Паули
|20
|6
|3
|11
|18 - 22
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|4
|6
|11
|26 - 44
|18
|16
|Хайденхайм
|21
|4
|2
|15
|25 - 43
|14
|17
|Хольштайн Киль
|20
|3
|3
|14
|31 - 52
|12
|18
|Бохум
|20
|2
|4
|14
|17 - 44
|10
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