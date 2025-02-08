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Чемпионат Германии
Боруссия М
08.02.2025 19:30 – FT 1 : 1
Айнтрахт Ф
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Германия
08 февраля 2025, 21:54 |
105
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В Германии завершен игровой день. Как выглядит таблица Бундеслиги 2024/25

В последнем матче субботы Боруссия М и Айнтрахт Ф расписали ничью со счетом 1:1

08 февраля 2025, 21:54 |
105
1
В Германии завершен игровой день. Как выглядит таблица Бундеслиги 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля состоялись матчи 21-го тура Бундеслиги 2024/25.

В последнем поединке игрового дня Боруссия Менхенгладбах сыграла вничью с Айнтрахтом Франкфурт со счетом 1:1.

Хозяев на 26-й минуте вперед вывел Тим Кляйндинст, а уже на 31-й гости сравняли усилиями Уго Экитике.

В LIVE-таблице чемпионата Германии Боруссия М занимает 8-е место с 31 очками. Айнтрахт Ф с 39 пунктами замыкает топ-3.

Лидером является Бавария с 54 баллами. Байер (46) идет вторым. 9 февраля состоятся последние встречи 21-го тура: Хольштайн – Бохум и РБ Лейпциг – Санкт-Паули.

Бундеслига 2024/25. 21-й тур, 8 февраля

Боруссия М – Айнтрахт Ф – 1:1

Голы: Кляйндинст, 26 – Экитике, 31

Другие результаты 21-го тура:

  • 07.02. Бавария – Вердер – 3:0
  • 08.02. Боруссия Д – Штутгарт – 1:2
  • 08.02. Хоффенхайм – Унион Берлин – 0:4
  • 08.02. Фрайбург – Хайденхайм – 1:0
  • 08.02. Вольфсбург – Байер – 0:0
  • 08.02. Майнц – Аугсбург – 0:0
  • 09.02. Хольштайн – Бохум
  • 09.02. РБ Лейпциг – Санкт-Паули

Турнирная таблица Бундеслиги 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 21 17 3 1 65 - 19 54
2 Байер 21 13 7 1 49 - 27 46
3 Айнтрахт Ф 21 11 6 4 46 - 28 39
4 Штутгарт 21 10 5 6 39 - 31 35
5 РБ Лейпциг 20 9 6 5 34 - 29 33
6 Фрайбург 21 10 3 8 28 - 36 33
7 Майнц 21 9 5 7 33 - 24 32
8 Боруссия М 21 9 4 8 33 - 31 31
9 Вольфсбург 21 8 6 7 43 - 35 30
10 Вердер 21 8 6 7 34 - 39 30
11 Боруссия Д 21 8 5 8 37 - 36 29
12 Аугсбург 21 7 6 8 24 - 35 27
13 Унион Берлин 21 6 6 9 20 - 27 24
14 Санкт-Паули 20 6 3 11 18 - 22 21
15 Хоффенхайм 21 4 6 11 26 - 44 18
16 Хайденхайм 21 4 2 15 25 - 43 14
17 Хольштайн Киль 20 3 3 14 31 - 52 12
18 Бохум 20 2 4 14 17 - 44 10
Полная таблица

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Боруссия Менхенгладбах Тим Кляйндинст Уго Экитике Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Victor673256ua
Баєру буде дуже важко наздогнати Баварію. Тож Кейна можна скоро починати вітати із здобуттям довгоочікуваного трофею
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