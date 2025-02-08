В Германии завершен игровой день. Как выглядит таблица Бундеслиги 2024/25

8 февраля состоялись матчи 21-го тура Бундеслиги 2024/25.

В последнем поединке игрового дня Боруссия Менхенгладбах сыграла вничью с Айнтрахтом Франкфурт со счетом 1:1.

Хозяев на 26-й минуте вперед вывел Тим Кляйндинст, а уже на 31-й гости сравняли усилиями Уго Экитике.

В LIVE-таблице чемпионата Германии Боруссия М занимает 8-е место с 31 очками. Айнтрахт Ф с 39 пунктами замыкает топ-3.

Лидером является Бавария с 54 баллами. Байер (46) идет вторым. 9 февраля состоятся последние встречи 21-го тура: Хольштайн – Бохум и РБ Лейпциг – Санкт-Паули.

Бундеслига 2024/25. 21-й тур, 8 февраля

Боруссия М – Айнтрахт Ф – 1:1

Голы: Кляйндинст, 26 – Экитике, 31

Другие результаты 21-го тура:

07.02. Бавария – Вердер – 3:0

– Вердер – 3:0 08.02. Боруссия Д – Штутгарт – 1:2

– 1:2 08.02. Хоффенхайм – Унион Берлин – 0:4

– 0:4 08.02. Фрайбург – Хайденхайм – 1:0

– Хайденхайм – 1:0 08.02. Вольфсбург – Байер – 0:0

08.02. Майнц – Аугсбург – 0:0

09.02. Хольштайн – Бохум

09.02. РБ Лейпциг – Санкт-Паули

Турнирная таблица Бундеслиги 2024/25