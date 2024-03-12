Клуб из третьего дивизиона сенсационно выбил Боруссию М из Кубка Германии
«Саарбрюкен» вышел в полуфинал национального кубка
Определились все полуфиналисты Кубка Германии по футболу. К «Байеру», «Кайзерслаутерну» и «Фортуне» из Дюссельдорфа присоединился представитель третьего по силе дивизиона страны – «Саарбрюкен».
«Саарбрюкен» сенсационно выбил из розыгрыша представителя Бундеслиги – «Боруссию» Менхенгладбах. Скромный клуб сумел шокировать более именитого соперника на последних минутах, вырвав путевку в полуфинал.
Кубок Германии. 1/4 финала, 12 марта
Саарбрюкен – Боруссия Менхенгладбах – 2:1
Голы: Наифи, 11, Брюнкер, 90+3 – Крюк, 8.
WHAAAAAAAT?! 𝐇𝐀𝐋𝐁𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐖𝐈𝐑 𝐊𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍! 🤩— 1. FC Saarbrücken (@ersterfcs) March 12, 2024
SENSATION GESCHAFFT! 🤯 pic.twitter.com/AxIYgStI77
События матча
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