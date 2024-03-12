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Кубок Германии
Саарбрюккен
12.03.2024 21:30 – FT 2 : 1
Боруссия М
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Кубок Германии
12 марта 2024, 23:42 | Обновлено 13 марта 2024, 00:20
521
0

Клуб из третьего дивизиона сенсационно выбил Боруссию М из Кубка Германии

«Саарбрюкен» вышел в полуфинал национального кубка

12 марта 2024, 23:42 | Обновлено 13 марта 2024, 00:20
521
0
Клуб из третьего дивизиона сенсационно выбил Боруссию М из Кубка Германии
Twitter. ФК Саарбрюкен

Определились все полуфиналисты Кубка Германии по футболу. К «Байеру», «Кайзерслаутерну» и «Фортуне» из Дюссельдорфа присоединился представитель третьего по силе дивизиона страны – «Саарбрюкен».

«Саарбрюкен» сенсационно выбил из розыгрыша представителя Бундеслиги – «Боруссию» Менхенгладбах. Скромный клуб сумел шокировать более именитого соперника на последних минутах, вырвав путевку в полуфинал.

Кубок Германии. 1/4 финала, 12 марта

Саарбрюкен – Боруссия Менхенгладбах – 2:1

Голы: Наифи, 11, Брюнкер, 90+3 – Крюк, 8.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кай Брункер (Саарбрюккен).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Наифи (Саарбрюккен).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Хак (Боруссия М).
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Саарбрюкен Кайзерслаутерн Фортуна Дюссельдорф Байер Боруссия Менхенгладбах Кубок Германии по футболу
Источник Sport.ua
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