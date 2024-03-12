Клуб из третьего дивизиона сенсационно выбил Боруссию М из Кубка Германии

Определились все полуфиналисты Кубка Германии по футболу. К «Байеру», «Кайзерслаутерну» и «Фортуне» из Дюссельдорфа присоединился представитель третьего по силе дивизиона страны – «Саарбрюкен».

«Саарбрюкен» сенсационно выбил из розыгрыша представителя Бундеслиги – «Боруссию» Менхенгладбах. Скромный клуб сумел шокировать более именитого соперника на последних минутах, вырвав путевку в полуфинал.

Кубок Германии. 1/4 финала, 12 марта

Саарбрюкен – Боруссия Менхенгладбах – 2:1

Голы: Наифи, 11, Брюнкер, 90+3 – Крюк, 8.