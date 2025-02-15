Катастрофа Боруссии Д в Бундеслиге, поражение Штутгарта

В матче очередного тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд на выезде проиграла аутсайдеру Бохуму со счетом 0:2, пропустив два гола за три минуты в первом тайме.

Для нового тренера дортмундцев Нико Ковача это второе кряду поражение в Бундеслиге, а команда остается на 11-й позиции.

Штутгарт, который борется за место в Лиге чемпионов, на своем поле проиграл Вольфсбургу 1:2.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Бохум – Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Масурас, 33, 35

Штутгарт – Вольфсбург 1:2

Голы: Волтмейд, 72 – Томас, 77, Амоура, 87

Санкт-Паули – Фрайбург 0:1

Гол: Треу, 88 (в свои ворота)

Унион – Боруссия Менхенгладбах 1:2

Голы: Илич, 63 – Ульрих, 11, Кляйндист, 26

Турнирная таблица