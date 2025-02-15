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15 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:37
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Катастрофа Боруссии Д в Бундеслиге, поражение Штутгарта

У Ковача пока не идет в Бундеслиге

15 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:37
635
1
Катастрофа Боруссии Д в Бундеслиге, поражение Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче очередного тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд на выезде проиграла аутсайдеру Бохуму со счетом 0:2, пропустив два гола за три минуты в первом тайме.

Для нового тренера дортмундцев Нико Ковача это второе кряду поражение в Бундеслиге, а команда остается на 11-й позиции.

Штутгарт, который борется за место в Лиге чемпионов, на своем поле проиграл Вольфсбургу 1:2.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Бохум – Боруссия Дортмунд 2:0
Голы: Масурас, 33, 35

Штутгарт – Вольфсбург 1:2
Голы: Волтмейд, 72 – Томас, 77, Амоура, 87

Санкт-Паули – Фрайбург 0:1
Гол: Треу, 88 (в свои ворота)

Унион – Боруссия Менхенгладбах 1:2
Голы: Илич, 63 – Ульрих, 11, Кляйндист, 26

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Щось зміна тренера поки не пішла Боруссії на користь. Сезон для команди явно провальний. Надія лише на вдалий виступ в Лізі чемпіонів
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