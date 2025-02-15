Катастрофа Боруссии Д в Бундеслиге, поражение Штутгарта
У Ковача пока не идет в Бундеслиге
В матче очередного тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд на выезде проиграла аутсайдеру Бохуму со счетом 0:2, пропустив два гола за три минуты в первом тайме.
Для нового тренера дортмундцев Нико Ковача это второе кряду поражение в Бундеслиге, а команда остается на 11-й позиции.
Штутгарт, который борется за место в Лиге чемпионов, на своем поле проиграл Вольфсбургу 1:2.
Чемпионат Германии. 22-й тур
Бохум – Боруссия Дортмунд 2:0
Голы: Масурас, 33, 35
Штутгарт – Вольфсбург 1:2
Голы: Волтмейд, 72 – Томас, 77, Амоура, 87
Санкт-Паули – Фрайбург 0:1
Гол: Треу, 88 (в свои ворота)
Унион – Боруссия Менхенгладбах 1:2
Голы: Илич, 63 – Ульрих, 11, Кляйндист, 26
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