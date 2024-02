«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й. На 86-й украинец отметился ассистом на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

Несмотря на результативное действие, болельщики в социальных сетях в основном негативно оценили игру украинца в этом матче.



KeneCFC: «За 30 минут Мудрик потерял мяч 15 раз, 15 чертовых раз!»

wazautd: «Мудрику просто нужно время. Доверяйте процессу»

greenaway56: «Я еще раз говорю, Стерлинг, Мудрик и Мадуэке – все они недостаточно хороши»

cfcnazicalv2: «Мудрик, немедленно снимай футболку с 10 номером и езжай на фронт в Украину, ты очень ужасен»

Mudryk drop that no 10 jersey immediately and go to the warfront in Ukraine, you are so horrible

Pinnacle5787: «Мудрик худший игрок, которого подписало это руководство»

ZeusBn1: «Нам нужны изменения. Надо продать Стерлинга и избавиться от Мудрика даже бесплатно»

FodenPalmer: «Мудрик – это полная жо*а почти все время, когда он играет за «Челси»

GIZISAMA: «Мудрик – это будущее. Не Стерлинг, которому 29 лет»

Также украинскому вингеру досталось от бывшего игрока «Тоттенхэм» и ряда других команда АПЛ Джейми ОХары: «Челси», вау… там есть игроки с восьмилетними контрактами, я бы даже не дал им однолетние контракты. Михаил Мудрик сейчас даже не стоит 7 миллионов фунтов, он потерял мяч 15 раз после выхода на замену, это шокирует!

Jamie O'Hara: "#Chelsea, wow... there's players there on eight-year contracts, I wouldn't even give them one-year contracts. Mykhailo Mudryk isn't even worth £7 right now, he gave the ball away 15 times when he came on. Absolutely shocking."



(@SkySports)