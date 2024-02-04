У кого 9.7? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси с Вулверхэмптоном

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 86-й украинец отметился ассистом на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Мудрику в 6.7 баллов. Такой показатель Михаила является 5 лучшим среди игроков «Челси».

За матч Мудрик 28 раз дотронулся до мяча, отдал 14 точных передач из 20, выиграл 1 единоборство, 11 раз потерял владение и 1 раз отобрал мяч.

Лучшим игроком поединка стал автор хет-трика в составе «Вулвз» Матеус Кунья (9.7).

Оценки WhoScored за матч Челси – Вулверхэмптон – 2:4