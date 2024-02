Зинченко попал в стартовый состав Арсенала на суперматч против Ливерпуля

4 февраля состоится центральный матч 30-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в стартовый состав.

Сейчас «Ливерпуль» занимает первое место в таблице чемпионата Англии с 51 очком. У подопечных Микеля Артеты 46 пунктов.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».

Стартовые составы на матч Арсенал – Ливерпуль

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Gabriel at the back

⚖️ Jorginho in the middle

⚡️ Havertz leads the line



Let’s give it all we’ve got, Gunners 👊 pic.twitter.com/vr103ld8Sg