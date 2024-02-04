Зинченко попал в стартовый состав Арсенала на суперматч против Ливерпуля
Центральный поединок 23-го тура АПЛ начнется 4 февраля в 18:30 по Киеву
4 февраля состоится центральный матч 30-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в стартовый состав.
Сейчас «Ливерпуль» занимает первое место в таблице чемпионата Англии с 51 очком. У подопечных Микеля Артеты 46 пунктов.
Sport.ua проведет видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».
Стартовые составы на матч Арсенал – Ливерпуль
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 4, 2024
🧱 Gabriel at the back
⚖️ Jorginho in the middle
⚡️ Havertz leads the line
Let’s give it all we’ve got, Gunners 👊 pic.twitter.com/vr103ld8Sg
Here’s how we line up to take on Arsenal 👊🟣 #ARSLIV— Liverpool FC (@LFC) February 4, 2024
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Поединок состоится 4 февраля в 16:00 по Киеву