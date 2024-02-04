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  4. Зинченко попал в стартовый состав Арсенала на суперматч против Ливерпуля
Англия
04 февраля 2024, 17:42 | Обновлено 04 февраля 2024, 17:43
326
0

Зинченко попал в стартовый состав Арсенала на суперматч против Ливерпуля

Центральный поединок 23-го тура АПЛ начнется 4 февраля в 18:30 по Киеву

04 февраля 2024, 17:42 | Обновлено 04 февраля 2024, 17:43
326
0
Зинченко попал в стартовый состав Арсенала на суперматч против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 февраля состоится центральный матч 30-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в стартовый состав.

Сейчас «Ливерпуль» занимает первое место в таблице чемпионата Англии с 51 очком. У подопечных Микеля Артеты 46 пунктов.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».

Стартовые составы на матч Арсенал – Ливерпуль

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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