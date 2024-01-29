Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
04.02.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 января 2024, 03:17 |
39
0

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

29 января 2024, 03:17 |
39
0
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Норвич – 5:2. Команда Клоппа покуражилась. Видео голов и обзор
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал Лондон Арсенал - Ливерпуль Ливерпуль Александр Зинченко смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс разгромно проиграл в Испании товарищеский матч с Викторией Пльзень
Футбол | 28 января 2024, 20:14 18
Кривбасс разгромно проиграл в Испании товарищеский матч с Викторией Пльзень
Кривбасс разгромно проиграл в Испании товарищеский матч с Викторией Пльзень

Следующим соперником криворожского клуба станет Хорсенс из Дании

Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Футбол | 28 января 2024, 17:42 8
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой

Оба украинца играли с первых минут

Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Футбол | 29.01.2024, 00:08
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Футбол | 28.01.2024, 17:34
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Теннис | 28.01.2024, 15:30
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
27.01.2024, 01:02 4
Футбол
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 8
Футбол
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
28.01.2024, 18:11 7
Футбол
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
27.01.2024, 09:49 11
Теннис
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
27.01.2024, 12:10
Бокс
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
28.01.2024, 08:50 3
Футбол
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
27.01.2024, 16:08 14
Футбол
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
28.01.2024, 07:50 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем