Англия29 января 2024, 03:17 |
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Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
29 января 2024, 03:17 |
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В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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