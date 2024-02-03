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  4. ФОТО. Миколенко – в стартовом составе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
Англия
03 февраля 2024, 14:05 |
78
0

ФОТО. Миколенко – в стартовом составе Эвертона на матч с Тоттенхэмом

Этот поединок станет для украинца 18-м в нынешнем сезоне АПЛ

03 февраля 2024, 14:05 |
78
0
ФОТО. Миколенко – в стартовом составе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 3 февраля, «Эвертон» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле лондонский «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30.

Перед отчетным туром «ириски» располагаются в зоне вылета, идя на 18-м месте с 18 очками, а «шпоры» занимают четвертое место, имея 43 балла.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет игру в стартовом составе своей команды. Этот поединок станет для нашего соотечественника 18-м в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Стартовый состав «Эвертона» на матч с «Тоттенхэмом»: Пикфорд, Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, Годфри, Янг, Гана, Гарнер, Макнейл, Харрисон, Кальверт-Льюин.

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Виталий Миколенко Эвертон - Тоттенхэм Эвертон Тоттенхэм Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник ФК Эвертон
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