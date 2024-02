ФОТО. Миколенко – в стартовом составе Эвертона на матч с Тоттенхэмом

В субботу, 3 февраля, «Эвертон» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле лондонский «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30.

Перед отчетным туром «ириски» располагаются в зоне вылета, идя на 18-м месте с 18 очками, а «шпоры» занимают четвертое место, имея 43 балла.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет игру в стартовом составе своей команды. Этот поединок станет для нашего соотечественника 18-м в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Стартовый состав «Эвертона» на матч с «Тоттенхэмом»: Пикфорд, Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, Годфри, Янг, Гана, Гарнер, Макнейл, Харрисон, Кальверт-Льюин.

Your Toffees for #EVETOT ! 👊🔵 pic.twitter.com/nibimKTH32

Team news is in for #EVETOT! 🤍 pic.twitter.com/sF6GbYo2Ed