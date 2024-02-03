ФОТО. Миколенко – в стартовом составе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
Этот поединок станет для украинца 18-м в нынешнем сезоне АПЛ
В субботу, 3 февраля, «Эвертон» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле лондонский «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30.
Перед отчетным туром «ириски» располагаются в зоне вылета, идя на 18-м месте с 18 очками, а «шпоры» занимают четвертое место, имея 43 балла.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет игру в стартовом составе своей команды. Этот поединок станет для нашего соотечественника 18-м в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
Стартовый состав «Эвертона» на матч с «Тоттенхэмом»: Пикфорд, Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, Годфри, Янг, Гана, Гарнер, Макнейл, Харрисон, Кальверт-Льюин.
Your Toffees for #EVETOT! 👊🔵 pic.twitter.com/nibimKTH32— Everton (@Everton) February 3, 2024
Team news is in for #EVETOT! 🤍 pic.twitter.com/sF6GbYo2Ed— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Филип Хргович – новый соперник Усика?
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре