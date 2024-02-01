Источник: нападающий Тоттенхэма продолжит карьеру в Севилье
Алехо Велис закончит сезон 2023/24 в Ла Лиге
Аргентинский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Алехо Велис вскоре станет игроком андалусийской «Севильи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 20-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Отмечается, что у «Севильи» не будет опции выкупа игрока.
В этом сезоне Английской Премьер-лиги Алехо Велис провел 8 матчей (42 игровые минуты), отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что нападающий «Севильи» Рафа Мир не перейдет в «Валенсию».
🚨🔴⚪️ Alejo Véliz to Sevilla, here we go! Documents just exchanged with Tottenham to complete loan deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024
Medical tests done earlier today as he arrived in Sevilla around lunch time.
🇦🇷 NO buy option, back to #THFC in June. pic.twitter.com/NGuV8xfPO8
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