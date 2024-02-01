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  4. Источник: нападающий Тоттенхэма продолжит карьеру в Севилье
Испания
01 февраля 2024, 22:52 |
670
0

Источник: нападающий Тоттенхэма продолжит карьеру в Севилье

Алехо Велис закончит сезон 2023/24 в Ла Лиге

01 февраля 2024, 22:52 |
670
0
Источник: нападающий Тоттенхэма продолжит карьеру в Севилье
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехо Велис

Аргентинский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Алехо Велис вскоре станет игроком андалусийской «Севильи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 20-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Отмечается, что у «Севильи» не будет опции выкупа игрока.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Алехо Велис провел 8 матчей (42 игровые минуты), отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Севильи» Рафа Мир не перейдет в «Валенсию».

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Тоттенхэм Севилья трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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