Источник: нападающий Тоттенхэма продолжит карьеру в Севилье

Аргентинский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Алехо Велис вскоре станет игроком андалусийской «Севильи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 20-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Отмечается, что у «Севильи» не будет опции выкупа игрока.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Алехо Велис провел 8 матчей (42 игровые минуты), отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Севильи» Рафа Мир не перейдет в «Валенсию».

🚨🔴⚪️ Alejo Véliz to Sevilla, here we go! Documents just exchanged with Tottenham to complete loan deal.



Medical tests done earlier today as he arrived in Sevilla around lunch time.



🇦🇷 NO buy option, back to #THFC in June. pic.twitter.com/NGuV8xfPO8