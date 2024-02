Яремчук выдохнул. Нападающий Севильи не перейдет в Валенсию

Центральный нападающий андалусийской «Севильи» Рафа Мир не перейдет в «Валенсию», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы Ла Лиги уже договорились об аренде 26-летнего футболиста, но в последний момент «Севилья» изменила условия устного соглашения, что не устроило летучих мышей.

Напомним, за «Валенсию» на правах аренды выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

В этом сезоне Рафа Мир провел 22 матча (694 минуты) за «Севилью», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

🚨🦇 BREAKING: Rafa Mir’s move to Valencia on loan from Sevilla currently OFF.



Sevilla sent documents back to Valencia and changed some conditions after verbal pact, so now collapsed.



It could be over now. ⛔️ pic.twitter.com/17U3ULlNa4