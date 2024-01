Бензема может перейти в другой клуб из Саудовской Аравии

В ближайшее время Карим Бензема вместе со своим окружением проведет ряд встреч для того, чтобы определиться со своим будущим. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, у Бензема возник серьезный конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, тот отстранил форварда от команды. В связи с этим французский форвард хочет покинуть клуб.

Однако руководство Саудовской Про-лиги очень хотят сохранить Бензема в своем чемпионате. Они готовы предложить ему вариант с переходом в другой саудовский клуб. Возвращение Бензема в Европу возможно только в том случае, если форвард согласится на резкое сокращение зарплаты.

