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  4. Бензема может перейти в другой клуб из Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
22 января 2024, 16:40 |
674
0

Бензема может перейти в другой клуб из Саудовской Аравии

Шейхи очень хотят сохранить форварда в стране

22 января 2024, 16:40 |
674
0
Бензема может перейти в другой клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В ближайшее время Карим Бензема вместе со своим окружением проведет ряд встреч для того, чтобы определиться со своим будущим. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, у Бензема возник серьезный конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, тот отстранил форварда от команды. В связи с этим французский форвард хочет покинуть клуб.

Однако руководство Саудовской Про-лиги очень хотят сохранить Бензема в своем чемпионате. Они готовы предложить ему вариант с переходом в другой саудовский клуб. Возвращение Бензема в Европу возможно только в том случае, если форвард согласится на резкое сокращение зарплаты.

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Карим Бензема Фабрицио Романо Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Источник Фабрицио Романо
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