Бензема может перейти в другой клуб из Саудовской Аравии
Шейхи очень хотят сохранить форварда в стране
В ближайшее время Карим Бензема вместе со своим окружением проведет ряд встреч для того, чтобы определиться со своим будущим. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, у Бензема возник серьезный конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, тот отстранил форварда от команды. В связи с этим французский форвард хочет покинуть клуб.
Однако руководство Саудовской Про-лиги очень хотят сохранить Бензема в своем чемпионате. Они готовы предложить ему вариант с переходом в другой саудовский клуб. Возвращение Бензема в Европу возможно только в том случае, если форвард согласится на резкое сокращение зарплаты.
🚨🟡⚫️ Understand more meetings will take place soon to discuss the future of Karim Benzema.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024
The situation remains tense with Al Ittihad.
🇸🇦 SPL bosses still want KB to stay in Saudi, even to join another Saudi club.
Return to Europe can only be possible with huge salary cut. pic.twitter.com/3hklAs8wOt
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