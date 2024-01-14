Бензема отстранен от тренировок Аль-Иттихада. Им интересуется ПСЖ

Звездный французский форвард Карим Бензема отстранен от тренировок «Аль-Иттихада». Такое решение принял главный тренер команды Марсело Гальярдо.

12 января Бензема должен был вернуться в расположение «Аль-Иттихада» после зимнего отпуска, однако не прибыл вовремя. Француз проводил отпуск на Маврикии и не смог вовремя вернуться в Саудовскую Аравию из-за циклона.

Однако Гальярдо на эти объяснения внимания не обратил, и не включил Бензема в заявку на мини-тур в Дубае. Бензема пропустил несколько тренировок команды без весомых причин еще до нового года.

Эта ситуация может привести к уходу Бензема из «Аль-Иттихада». По информации французских СМИ, «ПСЖ» заинтересован в аренде форварда на полгода.