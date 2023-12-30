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Саудовская Аравия
30 декабря 2023, 12:21 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:30
466
0

Пропустил тренировки, не будет играть. Бензема исчез из Аль-Иттихада

О французе ничего не известно

30 декабря 2023, 12:21 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:30
466
0
Пропустил тренировки, не будет играть. Бензема исчез из Аль-Иттихада
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема отсутствовал на двух последних тренировках команды.

Источник утверждает, что 36-летний игрок точно сегодня, в субботу 30 декабря, не примет участие в грядущем матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи».

Более того, Карим Бензема, кроме того, что пропустил тренировки команды, вообще покинул Джидду — город, в котором базируется «Аль-Иттихад». О причинах отъезда нападающего ничего не известно. И неизвестно, где он сейчас находится.

Напомним, на этого неделе после поражения «Аль-Иттихада» в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Насром» (2:5) Бензема удалил свой аккаунт в Инстаграм.

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Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда
Источник AS
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