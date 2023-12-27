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Саудовская Аравия
27 декабря 2023, 17:43 | Обновлено 27 декабря 2023, 17:44
565
0

Не выдержал критики. Карим Бензема деактивировал аккаунт в Instagram

Болельщики были недовольны игрой француза в матче против «Аль-Насра»

27 декабря 2023, 17:43 | Обновлено 27 декабря 2023, 17:44
565
0
Не выдержал критики. Карим Бензема деактивировал аккаунт в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вчера, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Победу со счетом 5:2 одержала гостевая команда.

На 14-й минуте «Аль-Иттихад» подарил болельщикам надежду на победу, открыв счет в поединке – Хамдалла забил с передачи Карима Бензема. Однако дальше «Аль-Наср» просто уничтожил оппонента.

Огромную порцию критики от фанатов после матча получил нападающий Карим Бензема. Пользователи социальных сетей считают, что француз играет недостаточно качественно, учитывая размер его зарплаты. Не выдержав критики, Карим деактивировал свой аккаунт в Instagram.

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Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу реакция болельщиков Instagram
Источник Instagram
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