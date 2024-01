В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».



Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Борнмут» занимает 12-ю строчку с 25 очками, а «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 45 баллами.

Илья Забарный заявлен в основе Борнмута на матч против Ливерпуля

