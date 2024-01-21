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Англия
21 января 2024, 18:20 | Обновлено 21 января 2024, 20:06
99
0

Забарный заявлен в основе Борнмута на матч против Ливерпуля

Начало поединка запланировано на 21 января 18:30 по киевскому времени

21 января 2024, 18:20 | Обновлено 21 января 2024, 20:06
99
0
Забарный заявлен в основе Борнмута на матч против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Борнмут» занимает 12-ю строчку с 25 очками, а «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 45 баллами.

Илья Забарный заявлен в основе Борнмута на матч против Ливерпуля

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Борнмут - Ливерпуль стартовые составы
Источник Sport.ua
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