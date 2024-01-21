Забарный заявлен в основе Борнмута на матч против Ливерпуля
Начало поединка запланировано на 21 января 18:30 по киевскому времени
В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
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Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Борнмут» занимает 12-ю строчку с 25 очками, а «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 45 баллами.
Илья Забарный заявлен в основе Борнмута на матч против Ливерпуля
Our team for #BOULIV 👊 pic.twitter.com/TssoYeQK96— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 21, 2024
Team news is in! 📋— Liverpool FC (@LFC) January 21, 2024
Here’s how the Reds line up to take on A.F.C. Bournemouth ✊ #BOULIV
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