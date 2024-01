Костюк обновит личный рекорд в рейтинге после завершения AustOpen 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 33) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка разгромила россиянку Марию Тимофееву (WTA 170) в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Благодаря этой победе Костюк поднялась на 28-е место в Live-рейтинге WTA. После завершения соревнований на кортах Мельбурна Марта обновит свой личный рекорд. Ранее ее наивысшей позицией была 32-я строчка, на которую она поднялась в августе 2023 года.

В четвертьфинале АО 2024 Марта сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф.

В топ-30 рейтинга WTA сейчас находится 4 украинки: Элина Свитолина (19), Марта Костюк (28), Леся Цуренко (29), Ангелина Калинина (30). Если Виктория Азаренко обыграет Даяну Ястремскую в 1/8 финала Aus Open, то она обойдет Ангелину, Лесю и Марту.

