ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд арендовал экс-игрока Реала и МЮ

Английский «Брентфорд» подписал испанского защитника лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что переход состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. «Пчелы» не сообщают, есть ли у них опция выкупа 27-летнего футболиста.

За свою карьеру Серхио Регилон успел поиграть в таких клубах, как «Реал» Мадрид, «Севилья», «Тоттенхэм», «Атлетико» Мадрид и «Манчестер Юнайтед». В последнем он на правах аренды начал этот сезон, но сыграл лишь 12 матчей (653 минуты).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Серхио Регилона в 10 миллионов евро.

Reguilón has joined Brentford on loan from Tottenham Hotspur until the end of the season@premierleague | #BrentfordFC 🔴