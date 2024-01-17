ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд арендовал экс-игрока Реала и МЮ
Серхио Регилон остаток сезона 2023/24 проведет в составе «пчел»
Английский «Брентфорд» подписал испанского защитника лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что переход состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. «Пчелы» не сообщают, есть ли у них опция выкупа 27-летнего футболиста.
За свою карьеру Серхио Регилон успел поиграть в таких клубах, как «Реал» Мадрид, «Севилья», «Тоттенхэм», «Атлетико» Мадрид и «Манчестер Юнайтед». В последнем он на правах аренды начал этот сезон, но сыграл лишь 12 матчей (653 минуты).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Серхио Регилона в 10 миллионов евро.
Sergio is a bee! 🐝— Brentford FC (@BrentfordFC) January 17, 2024
Reguilón has joined Brentford on loan from Tottenham Hotspur until the end of the season@premierleague | #BrentfordFC 🔴
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