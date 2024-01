Приз честной игры 2023 от ФИФА достался сборной Бразилии

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира.

Подведены итоги сезона по версии ФИФА на церемонии под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Приз честной игры от ФИФА за 2023 год достался сборной Бразилии.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины.

The FIFA Fair Play Award goes to the Brazil Senior Men's National Team Players! 🇧🇷



