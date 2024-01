Названа лучшая футболистка 2023 года по версии ФИФА

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Испанка Айтана Бонмати, выступающая за Барселону, стала лучшей футболисткой 2023 года!

В топ-3 лучших вошли: Айтана Бонмати из Испании (Барселона), Линда Кайседо из Колумбии (Реал Мадрид / Депортиво Кали), Энни Эрмосо из Испании (Пачука).

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Aitana Bonmatí is #TheBest FIFA Women's Player 2023! 🤩



Click here for more information. ➡️ https://t.co/lNztX2e3pn pic.twitter.com/UVr0zUBvEW