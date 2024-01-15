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15 января 2024, 23:36 | Обновлено 15 января 2024, 23:44
127
0

Названа лучшая футболистка 2023 года по версии ФИФА

Лучшей назвали испанку Айтана Бонмати, которая играет за Барселону 

15 января 2024, 23:36 | Обновлено 15 января 2024, 23:44
127
0
Названа лучшая футболистка 2023 года по версии ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Айтана Бонмати

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Испанка Айтана Бонмати, выступающая за Барселону, стала лучшей футболисткой 2023 года!

В топ-3 лучших вошли: Айтана Бонмати из Испании (Барселона), Линда Кайседо из Колумбии (Реал Мадрид / Депортиво Кали), Энни Эрмосо из Испании (Пачука).

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

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лучший игрок награды ФИФА Айтана Бонмати Барселона Реал Мадрид Депортиво Кали Дженнифер Эрмосо Пачука
Источник Sport.ua
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