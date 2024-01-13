Мудрик не вышел. Челси минимально победил в лондонском дерби
Единственный гол в ворота «Фулхэма» забил Коул Палмер
Сегодня, 13 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.
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Единственный гол за «синих» забил полузащитник Коул Палмер, хладнокровно реализовавший пенальти на 45+4-й минуте. Этот гол стал для англичанина 9-м за «Челси» в целом и 5-м с пенальти.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных.
Английская Премьер-лига. 21-й тур. 13 января.
Челси – Фулхэм – 1:0
Голы: Палмер, 45+4 (пенальти)
Four home #PL wins on the bounce! 🫡#CFC | #CheFul pic.twitter.com/7XIknEdZQV— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 13, 2024
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Под прошлой игрой написал, если Челси перестанет много пропускать, то в еврокубки попадет, голы-то они забивают и достаточно как для своей игры. Клоуны накидали минусов, ну вот Челси в одной позиции от Лиги Конференций, как вам такое ))