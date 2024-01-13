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Англия
13 января 2024, 16:30 | Обновлено 13 января 2024, 16:38
552
16

Мудрик не вышел. Челси минимально победил в лондонском дерби

Единственный гол в ворота «Фулхэма» забил Коул Палмер

13 января 2024, 16:30 | Обновлено 13 января 2024, 16:38
552
16
Мудрик не вышел. Челси минимально победил в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.

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Единственный гол за «синих» забил полузащитник Коул Палмер, хладнокровно реализовавший пенальти на 45+4-й минуте. Этот гол стал для англичанина 9-м за «Челси» в целом и 5-м с пенальти.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных.

Английская Премьер-лига. 21-й тур. 13 января.

Челси – Фулхэм – 1:0
Голы: Палмер, 45+4 (пенальти)

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Коул Палмер
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Remark
Якщо серйозно, то Запасному треба перейти в більш слабкішу команду і там хоч трохи мати ігрової практики. Бо він скоро взагалі забуде, що таке футбол.
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+3
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Boodya 1209
В кінці матчу Челсі на повну показали свій рівень😂😂 на відбій😂😂
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+1
Gargantua
Миша сегодня гулять не выйдет, он уроки учит
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+1
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Remark
Яку оцінку Мудрик отримав за матч!?
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0
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Octopus
Хаха.
Под прошлой игрой написал, если Челси перестанет много пропускать, то в еврокубки попадет, голы-то они забивают и достаточно как для своей игры. Клоуны накидали минусов, ну вот Челси в одной позиции от Лиги Конференций, как вам такое ))
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0
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KapitanUA
Смерека за Челсі 
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-1
Swed
+6 с дач и третья победа дома подряд.    На удержание  вышло, но чуть не стратили под занавес.
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-1
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