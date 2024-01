Мудрик не вышел. Челси минимально победил в лондонском дерби

Сегодня, 13 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный гол за «синих» забил полузащитник Коул Палмер, хладнокровно реализовавший пенальти на 45+4-й минуте. Этот гол стал для англичанина 9-м за «Челси» в целом и 5-м с пенальти.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных.

Английская Премьер-лига. 21-й тур. 13 января.

Челси – Фулхэм – 1:0

Голы: Палмер, 45+4 (пенальти)

