Почеттино оценил матч Челси с Фулхэмом, в котором он не выпустил Мудрика

13 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Фулхэм». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик так и не появился на поле в этом поединке.

После завершения встречи главный тренер «синих» Маурисио Почеттино прокомментировал успех своих подопечных:

«Во время игры динамика была другой. Первый тайм был действительно тяжелым, но во втором тайме мы играли очень, очень хорошо в течение первых 30 минут. Я думаю, что мы заслужили нашу победу, мы были лучшей командой. Приятно.

Палмер? Мы верим в него, даже когда он не забил три момента с «Мидлсбро». Мы верим в него, и у него есть качества, чтобы играть на высоком уровне. Молодым ребятам важно чувствовать поддержку тренера, персонала, клуба и товарищей по команде. Это первый сезон, когда они [Палмер и Леви Колвилл] играют стабильно каждую неделю, и такие взлеты и падения могут случаться. Важно передать эту уверенность и веру.

Важно иметь игроков с опытом игры в Премьер-лиге. Если сравнить наших игроков с игроками «Фулхэма», то у них есть игроки, которые играли в лиге много лет, а у нас не так уж много. Мы говорим об этом много. Это «Челси», и да, конечно, но мы находимся в процессе создания новой команды. Это тот тип игры, который может помочь нам поверить в этот процесс.

Подобная победа важна, потому что, если посмотрите, как «Фулхэм» играл против «Ливерпуля» или «Арсенала» в последние несколько недель, вам нужно придать определенную ценность нашей победе. Игроки заслужили похвалу. Против них не так-то просто играть. Люди полагают, что «Челси» должен оказаться в другой позиции, но мы находимся там, где заслуживаем, потому что мы не были достаточно хороши. Мы получим то, что хотим. Мы находимся в процессе построения и боремся за то, чтобы сделать все, что в наших силах. Я очень доволен командой», – сказал Почеттино.

Видеообзор матча Челси – Фулхэм – 1:0