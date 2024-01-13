Сегодня, 13 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал матч на скамье для запасных и в итоге на поле не вышел.

Автором единственного гола в матче стал Коул Палмер, реализовавший пенальти в первом тайме.

Английская Премьер-лига. 21-й тур. 13 января.

Челси – Фулхэм – 1:0

Голы: Палмер, 45+4 (пенальти)

Видеообзор матча