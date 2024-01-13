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Чемпионат Англии
Челси
13.01.2024 14:30 – FT 1 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2024, 17:46 | Обновлено 13 января 2024, 17:49
314
0

Челси – Фулхэм – 1:0. Справились без Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

13 января 2024, 17:46 | Обновлено 13 января 2024, 17:49
314
0
Челси – Фулхэм – 1:0. Справились без Мудрика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

Сегодня, 13 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал матч на скамье для запасных и в итоге на поле не вышел.

Автором единственного гола в матче стал Коул Палмер, реализовавший пенальти в первом тайме.

Английская Премьер-лига. 21-й тур. 13 января.

Челси – Фулхэм – 1:0
Голы: Палмер, 45+4 (пенальти)

Видеообзор матча

События матча

45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
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Источник Sport.ua
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