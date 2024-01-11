Англия11 января 2024, 12:33 | Обновлено 11 января 2024, 12:50
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Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 января в 14:30 матч чемпионата Англии
11 января 2024, 12:33 | Обновлено 11 января 2024, 12:50
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В субботу, 13 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лига, в котором встретятся лондонские клубы «Челси» и «Фулхэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 10-е место, имея 28 очков. У «Фулхэма» 13-я позиция и 24 пункта.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Челси – Фулхэм. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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