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Чемпионат Англии
Челси
13.01.2024 14:30 - : -
Фулхэм
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Англия
13 января 2024, 02:35 |
31
0

Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 января в 14:30 по Киеву

13 января 2024, 02:35 |
31
0
Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

13 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Челси

Команда имеет все меньше шансы вытянуть этот сезон. Это при том, что прошлый был провален. Да, есть шансы как-то, хотя бы частично, но исправить ситуацию за счет других турниров. Недавно они провели там сразу 2 поединка. Сначала в формате Кубка Англии принимали скромный Престон, и уж там покуражились 4-0. Намного ближе Мудрик и компания к успеху в похожем турнире, Кубке Лиги. Там отыграли первый полуфинал с Мидлсбро и на выезде. Там уступили 0-1, и теперь нужно думать, как нивелировать этот гандикап дома - никто не поймет вылета от середняка Чемпионшипа в шаге от решающего раунда. С другой стороны, в АПЛ выиграли трижды в четырех поединках, пусть и у явно слабых: Шеффилд Юнайтед, Кристал Пэласе и Лутона, а вот более организованный, хотя и совершенно не звездный Вулверхэмптон обыграл гранда 2-1.

Фулхэм

Клуб проводит второй сезон кряду в Премьер-Лиге. Это, безусловно, достижение нынешнего менеджера, Марку Силвы. Тот принимал команду в Чемпионшипе, и начал с того, что выиграл его. Но сейчас в приоритете вполне становится не АПЛ, где ситуация вполне контролируемая (после довольно неожиданной победы 2-1 над Арсеналом набрали уже 24 очка, что почти на 10 больше, чем у лучшего из тройки аутсайдеров). Размявшись в кубке страны с Ротерхэмом, который прагматично обыграли минимально, дачники на этой неделе провели первый вообще за всю свою историю полуфинал Кубка Лиги, пусть и с Ливерпулем. На Энфилде хозяева предстали в довольно вынужденном экспериментальном составе, но все равно с ними было непросто.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне дачники набрали со статусным соседом 4 очка. Но осенью аристократы взяли реванш, выиграв 2-0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы должны экономить силы на ответные, решающие полуфиналы Кубка Лиги. Так что тут ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,8).

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Источник Sport.ua
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