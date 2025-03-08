ЗАХОВАЙЛО: «Менеджмент многих наших клубов обычно составляют проходимцы»

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского «Днепра», поделился со Sport.ua мыслями относительно трансферных дел двух наших грандов – киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

– Этой зимой из «Динамо» ушли Владимир Шепелев и Александр Андриевский. Их уход был ожидаемым и закономерным или ошибочным?

– Эти футболисты не входили в планы «Динамо» по той причине, что не вписывались в игровую концепцию команды. У каждого игрока были свои недостатки, которые не устраивали главного тренера. Видимо, президент киевского клуба решил, что упомянутые исполнители не для больших задач. Однако это вовсе не означает, что они плохие футболисты. Как видим, Шепелев и Андриевский вписались в игру «Александрии» и «Полесья» соответственно. Эти команды хоть и ниже по своему уровню, однако стартовые туры весенней части сезона показали, что оба исполнителя уже приносят пользу. Повторюсь: это достаточно неплохие игроки. Но не для «Динамо».

– Какие позиции, на ваш взгляд, нуждаются в усилении в столичном клубе?

– Смотря для какого именно «Динамо» оно нужно. Одно дело – для внутреннего «потребления» в чемпионате Украины, совсем другое – для выступлений на евроарене. Учитывая, что в последние годы наш чемпионат сильно «подсел», усиление, конечно же, требуется, но не слишком масштабное. Ведь те игроки, которые на сегодняшний день есть в динамовском клубе, выглядят достаточно неплохо. А вот для еврокубков – для Лиги конференций, Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов усиление необходимо практически на все позиции. И говорю я это без какого-либо сарказма, не утрируя. Это действительно так. Связано это с тем, что у «Динамо» сейчас достаточно возрастных игроков - и если не сегодня, то завтра они «заржавеют». А некоторые уже «заржавели». Поэтому нужна конкуренция. Если же рассчитывать только на молодежь из числа воспитанников «Динамо», то это утопия. На евроарене она будет немного хуже игроков того состава, который мы видели прошлой осенью и нынешней зимой.

– Как вы думаете, каким сейчас является бюджет «Динамо»?

– Мне трудно сказать. В связи с тем, что в клубе отсутствует трансферная политика, мне кажется, что бюджет минимальный. Очень много стоит содержание инфраструктуры, а по зарплатной ведомости главной команды, то это максимальный минимум, который был у «Динамо».

– Сколько средств «Динамо» в состоянии потратить на новичков?

– Это ни для кого не секрет, да и сам президент динамовского клуба о таком говорил. Братья Суркисы не готовы сегодня вкладывать деньги на трансферное усиление. Это и Игорь Суркис говорил, и это хорошо видно. Пока в стране идет война, они совсем не готовы вкладывать в приобретение новых игроков деньги.

– Зимой в «Полесье» и «Кривбасс» приехали легионеры. Как оцениваете их уровень?

– Относительно новых иностранцев «Полесья», «Кривбасса», «Карпат» и еще нескольких команд, то это игроки среднего уровня. И предложений по таким в Европе огромное количество. На данный момент ни один игрок, который себя уважает и имеет определенную маркетинговую и спортивную ценность, к сожалению, в Украину не поедет. Приезжать готовы лишь те, кого можно назвать «ширпотреб улучшенного вида». И это не только мое мнение. Это мнение всех тех профессионалов, которые наблюдают за чемпионатом Украины.

– Какой вообще сейчас трансферный рынок в Украине?

– Об этом трудно сказать, поскольку я вижу, что у нас в Украине футболом начали руководить бывшие журналисты. Те, которые не имеют никакого футбольного образования, однако владеют красивыми словами, а спичи у них просто супер. Если же говорить по существу, то в нашем футболе почти во всех клубах (я не говорю о грандах) менеджмент преимущественно составляют проходимцы.

– «Шахтер» продает лидеров. Неужели в донецком клубе уже смирились, что проигрывают «Динамо» первое место?

– В отличие от киевского «Динамо» у «Шахтера» есть трансферная стратегия. В донецком клубе внимательно следят за тем, насколько их футболисты мотивированы и как они развиваются. Те из них, кто по мнению специалистов «Шахтера», теряют мотивацию и стоимость, уходят «на выход». И это правильная логика. Поэтому могу сказать, что этот клуб ведет трансферную политику сознательно и профессионально. А что касается развития событий в чемпионате Украины, то до его завершения остается десять туров - а это 30 вероятных очков. Я думаю, что любая потеря турнирных пунктов лишь повысит градус борьбы в весенней части сезона. Если, скажем, отрыв «Динамо» от «Шахтера» в ближайшее время сократится и составит, например, 5 очков, то с учетом лобовой дуэли между этими соперниками в конце апреля данный факт вызовет у киевлян не столько суету, как сильный мандраж. Это вызвано тем, что вроде бы скамейка запасных у «Динамо» есть, а вот усиливать игру некем. Если говорить о переходе Валерия Лучкевича в динамовский клуб, что стало настоящим сюрпризом, то могу поздравить агента Вадима Шаблия. Футболист в Европе не нужен был никому, однако понадобился киевскому «Динамо». Я желаю ему только удачи. Видимо, они знают, что делают.

– Зимой сразу трое игроков «Шахтера» – Даниил Сикан, Тарас Степаненко и Александр Зубков переехали в Турцию, где продолжают свою карьеру. Как считаете, почему турки вышли на наш рынок?

– Они традиционно, можно так сказать, пасутся на нашем рынке и подбирают то, что плохо лежит. Преимущественно это бесплатные трансферы или же за какие-то минимальные деньги. А то, что «Шахтер» продал двух своих игроков в «Трабзонспор» за 12 миллионов евро, считаю большим успехом. Да и вообще донецкий «Шахтер» умеет управлять ценами на трансферном рынке, и делает это не хаотично. За проданных футболистов этот клуб получил исторический максимум, с чем я его и поздравляю.