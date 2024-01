Ключевой игрок Арсенала вернулся к тренировкам после травмы

Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус вернулся к полноценным тренировкам с командой.

Напомним, несколько дней назад во время тренировки «канониров» 26-летний футболист получил травму колена, из-за которой пропустил матч Кубка Англии против «Ливерпуля». Но, как и сообщалось ранее, повреждение оказалось несерьезным, поэтому сегодня Габи уже был замечен во время тренировки команды Микеля Артеты.

В этом сезоне Габриэл Жезус провел 21 матч за лондонский «Арсенал», отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

🔴⚪️🇧🇷 Gabriel Jesus, back in training for Arsenal — as expected, knee injury was not serious. pic.twitter.com/zclPzRnwi9