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  4. Ключевой игрок Арсенала вернулся к тренировкам после травмы
Англия
11 января 2024, 17:57 |
501
0

Ключевой игрок Арсенала вернулся к тренировкам после травмы

Габриэл Жезус снова готов играть

11 января 2024, 17:57 |
501
0
Ключевой игрок Арсенала вернулся к тренировкам после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус вернулся к полноценным тренировкам с командой.

Напомним, несколько дней назад во время тренировки «канониров» 26-летний футболист получил травму колена, из-за которой пропустил матч Кубка Англии против «Ливерпуля». Но, как и сообщалось ранее, повреждение оказалось несерьезным, поэтому сегодня Габи уже был замечен во время тренировки команды Микеля Артеты.

В этом сезоне Габриэл Жезус провел 21 матч за лондонский «Арсенал», отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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Габриэл Жезус Арсенал Лондон тренировка травма травма колена Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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