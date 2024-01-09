В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?

В ноябре 2023 года генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани изрек фразу, которая шокировала многих поклонников итальянской Серии А. Ни много ни мало, а топ-функционер одного из самых знаковых и популярных клубов Апеннинского полуострова заявил о предпосылках для гибели всего итальянского футбола. Что же сказал Фурлани?

«Отмена Decreto Crescita приведет к разрушению итальянского футбола», – именно эти слова функционера стали резонансными, а после к ним присоединился еще один маститый футбольный деятель из Серии А – президент «Лацио» Клаудио Лотито.

«Они [правительство] поймут свою ошибку. Государство также не получит денег. Если привлечь иностранца, который будет платить налоги в Италии, это гораздо лучше, чем то, если никто не приедет и ничего не заплатит, верно? Наша лига потеряет конкурентоспособность!» – отметил Лотито.

Как вы уже, вероятно, догадались и Фурлани, и Лотито, оперируя мрачными прогнозами, напрямую затронули тему налогообложения, потому как с 1 января в Италии отменен Decreto Crescita (Указ о росте), который в футбольной тусовке прозвали не иначе как «законом Бекхэма» – по аналогии с похожим законодательным актом, действовавшим в начале «нулевых» и до середины минувшего десятилетия в Испании.

Что такое Decreto Crescita?

Чтобы понять получше причины беспокойства топовых итальянских футбольных менеджеров, сперва попробуем разобраться с тем, что же такое этот Decreto Crescita, или Указ о росте.

Этот законодательный акт был принят Сенатом Италии 27 июня 2019 года. Первоначально его идея заключалась в том, чтобы максимально поддержать итальянскую экономику, а также обратить вспять отток квалифицированных кадров путем предоставления им определенных налоговых льгот. Законодатели обещали пятилетние послабления в плане налогообложения для тех сотрудников (вне зависимости от их гражданства), которые вернулись или прибыли в Италию и готовы были работать на ее территории, принося пользу обществу. Это была интересная и прогрессивная идея, призванная побудить ярких и талантливых людей оставаться, возвращаться или переезжать в Италию, тратить там деньги, развивать бизнес и создавать рабочие места для местного населения.

К футболу Decreto Crescita не имел никакого прямого отношения, однако мог быть использован, как и в любой другой сфере экономической деятельности. В частности, пятая статья этого законодательного акта позволяла футболистам и тренерам, которые не работали в Италии на протяжении предыдущих двух лет, независимо от их гражданства, платить налоги только с 50% своих доходов, а не от общей их суммы. Учитывая то обстоятельство, что общая ставка налогообложения в Италии равна 43%, это открывало огромные финансовые выгоды, причем как игрокам, так и клубам.

Изменения вступали в силу, начиная с сезона-2020/21, и позволяли многим клубам изрядно сэкономить, а их нанятым работникам – не иметь никаких проблем с фискальными органами за использование сомнительных схем. Однако в конце минувшего года правительство Италии задумалось об отказе от продления действия Decreto Crescita. Противников этого решения нашлось немало, в том числе и в футболе, а представители Серии А даже пытались добиться законодательных исключений для своей сферы деятельности, но это выглядело крайне нереалистично с точки зрения воплощения в жизнь.

Что давали налоговые льготы футбольным клубам на практике?

В Италии и многих других странах Европы, за исключением разве что Англии, чаще всего в СМИ попадает информация о «чистой» сумме заработной платы того или иного футболиста. Например, в сезоне-2020/21 Криштиану Роналду получал в «Ювентусе» 31 миллион евро на руки, а полные затраты туринского клуба на оплату труда португальца составляли 54,4 миллиона евро, из которых 23,4 миллиона евро шли на счета правительства в виде налоговых отчислений.

При условии применения положений Decreto Crescita к окладу Криштиану Роналду, для «Ювентуса» открывалось два потенциальных преимущества. Первое заключалось в том, чтобы позволить предложить игроку еще большую «чистую» зарплату. При условии затрат на португальца в размере тех же 54,4 миллионов евро, Роналду мог бы получать на руки уже не 31 миллион евро, а 38,9 миллионов евро.

В качестве альтернативы, если руководствоваться все тем же примером с Роналду, «Ювентус» мог бы себе позволить, оставив «чистый» оклад игрока на уровне 31 миллиона евро, тратить в общем на содержание португальца уже 42,7 миллиона евро. Иными словами, только на одном Криштиану бюджет туринского клуба получил бы экономию в 11,7 миллионов евро в год. Если же говорить о всех профессиональных клубах Апеннинского полуострова, учитывая их зарплатные фонды, эта сумма увеличивалась в разы, что давало колоссальные преимущества итальянскому футболу и повышало финансовую мощь клубов, что было особенно важно в период, когда пандемия Covid-19 серьезно ограничивала возможность к получению дополнительных доходов (в частности, от продажи билетов и другой активной работы с болельщиками).

Однако стоит понимать, что Криштиану Роналду является лишь показательным примером – чистой теорией для лучшего и гиперболизированного восприятия нововведений (именно он в сезоне-2020/21 имел наивысшую зарплату в Серии А). На самом деле, португалец не имел права на налоговую льготу по Decreto Crescita, так как перебрался в Серию А еще летом 2018 года, и чтобы воспользоваться нормами нового закона, не должен был работать на территории Италии на протяжении как минимум предыдущих двух лет.

Впрочем, на новых футболистов, подписанных итальянскими клубами, начиная с сезона-2020/21 правило распространялось в полной мере, равно как и на тех, кто вернулся в Италию после двух лет отсутствия. Неудивительно, что в целом Decreto Crescita привел к увеличению доли иностранных футболистов в клубах Серии А.

На графике выше видна прямая корреляционная зависимость между Decreto Crescita и увеличением доли иностранных футболистов в Серии А. Это говорит о том, что большинство итальянских клубов осознало, что им гораздо дешевле обходится содержание легионеров, нежели местных игроков. Однако после завершения срока действия налоговой льготы это преимущество исчезнет, а вместе с ним, очевидно, снизится и покупательная способность итальянских клубов на международных рынках, или как минимум их возможность обеспечивать новичкам конкурентоспособные, по сравнению с другими топ-лигами, заработные платы.

Ждать ли разрушения итальянского футбола?

Очевидно, что прогнозы Фурлани и Лотито, с которых мы начинали это повествование, являются чрезмерно преувеличенными. Топ-менеджеров итальянских клубов можно понять, ведь их лишают одного из наиболее существенных преимуществ, которое итальянцы имели перед другими клубами топ-5 европейских лиг (для сравнения подоходный налог в Испании составляет 52%, в Германии – 47,5%, в Англии и Франции – по 45%).

Впрочем, действие Decreto Crescita истекает лишь в феврале, а это значит, что клубы Серии А сохранят возможность приобретения иностранных футболистов в январское трансферное окно и смогут зафиксировать все преимущества прежнего налогового законодательства еще на какой-то период. Возможно, по этой причине в ближайшие несколько недель нам стоит ожидать повышенной активности итальянских клубов на международном трансферном рынке.

Впоследствии, вероятно, мы вновь увидим возвращение к концепции своеобразного «изоляционизма», когда клубы Серии А будут значительно меньше внимания уделять рекрутингу футболистов за пределами страны, поскольку это не будет иметь для них никакой дополнительной экономической выгоды. Это вовсе не означает, что мы увидим полный отказ от легионеров и возвращение к периоду развития середины минувшего века, однако ставка на развитие собственных академий, очевидно, будет делаться во все большем числе клубов. И пускай в Италии традиционно отдают предпочтение более опытным футболистам, в последние годы намечается динамика к изменению ситуации, при которой молодому игроку становится проще пройти путь от академии до первой команды своего клуба, нежели это было еще два-три десятилетия назад.

Что абсолютно очевидно, так это то, что мы еще не раз услышим жалобы в отношении отмены итальянского «закона Бекхэма», особенно от наиболее богатых и известных клубов этой страны. Также они будут еще активнее искать лазейки и схемы для минимизации налогообложения, к которым прибегали и прежде, но в целом статус-кво будет сохранен, ведь это более глобальное политическое решение итальянских властей, выходящее далеко за пределы исключительно футбольных рамок.