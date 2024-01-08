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Англия
08 января 2024, 18:21 | Обновлено 08 января 2024, 18:48
2265
3

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии

Украинский вингер «Челси» был признан лучшим игроком четвертьфиналов Кубка лиги

08 января 2024, 18:21 | Обновлено 08 января 2024, 18:48
2265
3
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик был признан лучшим игроком четвертьфинальных матчей Кубка английской лиги по футболу.

Интересно, что в матче против «Ньюкасла» 23-летний футболист вышел на поле лишь на 78-й минуте, но за отведенное ему игровое время успел сравнять счет и забить решающий пенальти в послематчевой серии.

Эта награда стала первой для Михаила за время его выступлений в Англии. Всего на его счету 4 забитых мяча и 3 голевые передачи в 37 матчах за лондонский «Челси».

Первый полуфинал Кубка лиги состоится 9 января в 22.00 по киевскому времени. Соперник – «Мидлсбро».

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Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу лучший игрок
Источник Twitter
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easterly
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0
contr
Мудріло- ватяне педріло 😫😫😫
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-2
contr
Мудріло полижи у кацапки пісту ☝️
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-2
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