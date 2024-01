ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик был признан лучшим игроком четвертьфинальных матчей Кубка английской лиги по футболу.

Интересно, что в матче против «Ньюкасла» 23-летний футболист вышел на поле лишь на 78-й минуте, но за отведенное ему игровое время успел сравнять счет и забить решающий пенальти в послематчевой серии.

Эта награда стала первой для Михаила за время его выступлений в Англии. Всего на его счету 4 забитых мяча и 3 голевые передачи в 37 матчах за лондонский «Челси».

Первый полуфинал Кубка лиги состоится 9 января в 22.00 по киевскому времени. Соперник – «Мидлсбро».

🌟 @ChelseaFC's Mykhailo Mudryk has been voted Player of the Round for the Quarter-Finals! 👏#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/xF8sQ3HvN5