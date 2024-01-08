В воскресенье, 7 января 2024 года, канадская игровая студия EA Sports презентовала полный список кандидатов на попадание в команду лучших футболистов 2023 года.

Среди таких мировых звезд как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и других топовых игроков присутствует футболист сборной страны-террориста Александр Головин. Интересно, что при этом в список претендентов не попал ни один украинец.

В этом сезоне Александр Головин сыграл 15 матчей в чемпионате Франции, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. 20 ноября он с капитанской повязкой вывел сборную россии на матч против Кубы.