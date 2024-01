В воскресенье, 7 января 2024 года, канадская игровая студия EA Sports презентовала полный список кандидатов на попадание в команду лучших футболистов 2023 года.

Среди таких мировых звезд как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и других топовых игроков присутствует футболист сборной страны-террориста Александр Головин. Интересно, что при этом в список претендентов не попал ни один украинец.

В этом сезоне Александр Головин сыграл 15 матчей в чемпионате Франции, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. 20 ноября он с капитанской повязкой вывел сборную россии на матч против Кубы.

The star performers from the past 12 months. Here are your nominees for the Men’s Team of the Year.



Choose The World’s Best on January 8: https://t.co/54BGpXIoPW pic.twitter.com/n3KEBP6hIP