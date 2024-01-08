Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С россиянином. Названы претенденты на попадание в команду года EA FC
Другие новости
08 января 2024, 12:18 |
285
0

С россиянином. Названы претенденты на попадание в команду года EA FC

Александр Головин может получить карточку TOTY

08 января 2024, 12:18 |
285
0
С россиянином. Названы претенденты на попадание в команду года EA FC
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Головин

В воскресенье, 7 января 2024 года, канадская игровая студия EA Sports презентовала полный список кандидатов на попадание в команду лучших футболистов 2023 года.

Среди таких мировых звезд как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и других топовых игроков присутствует футболист сборной страны-террориста Александр Головин. Интересно, что при этом в список претендентов не попал ни один украинец.

В этом сезоне Александр Головин сыграл 15 матчей в чемпионате Франции, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. 20 ноября он с капитанской повязкой вывел сборную россии на матч против Кубы.

По теме:
Милинкович-Савич и Васкес. Стала известна команда недели TOTW в EA FC 24
ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе
Стало известно, как получить бесплатные пики и буст монет в матчах от EA FC
Александр Головин EA Sports FC 24 EA Sports
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Футбол | 07 января 2024, 12:34 2
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону

Игроки украинской команды подписали письмо-обращение о недопуске россиян к ОИ-2024

Хет-трик Мбаппе. ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей, Марсель тоже идет дальше
Футбол | 08 января 2024, 00:59 0
Хет-трик Мбаппе. ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей, Марсель тоже идет дальше
Хет-трик Мбаппе. ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей, Марсель тоже идет дальше

7 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу

Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Футбол | 07.01.2024, 18:37
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Костюк победила в украинском дерби. Марта без проблем одолела Калинину
Теннис | 08.01.2024, 04:08
Костюк победила в украинском дерби. Марта без проблем одолела Калинину
Костюк победила в украинском дерби. Марта без проблем одолела Калинину
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Футбол | 07.01.2024, 17:21
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
06.01.2024, 17:58 9
Футбол
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
06.01.2024, 22:08 5
Бокс
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
06.01.2024, 09:46 21
Футбол
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
07.01.2024, 00:30 3
Футбол
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
07.01.2024, 08:50 47
Теннис
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
07.01.2024, 14:29 1
Теннис
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
07.01.2024, 07:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем