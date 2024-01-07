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  4. ВИДЕО. Беллингем укрыл пледом замерзшего болбоя во время матча
Испания
07 января 2024, 11:46 | Обновлено 07 января 2024, 11:48
787
2

ВИДЕО. Беллингем укрыл пледом замерзшего болбоя во время матча

Полузащитник «Реала» продемонстрировал свои отличные человеческие качества

07 января 2024, 11:46 | Обновлено 07 января 2024, 11:48
787
2
ВИДЕО. Беллингем укрыл пледом замерзшего болбоя во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем наделен не только футбольным талантом, но и отличными человеческими качествами.

Во время матча Кубка Испании против «Арандины» (3:1) футболист, находившийся на скамейке запасных, заметил, как один из болбоев трусился от холода. Джуд поднялся и отдал мальчику свой плед, чтобы тот согрелся.

«Джуд Беллингем – мой любимый игрок. Я не понял, что он мне сказал. Но это невероятно красивый жест, лучший день в моей жизни», – отметил счастливый мальчик после матча.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Арандина болбой
Источник Twitter
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roman75zpr
А товарищ оперативно занял место Джуда ) Такой контраст...
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Перець
Холланд і він два молоді  гравці на даний момент без зіркової хвороби 
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