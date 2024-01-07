ВИДЕО. Беллингем укрыл пледом замерзшего болбоя во время матча
Полузащитник «Реала» продемонстрировал свои отличные человеческие качества
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем наделен не только футбольным талантом, но и отличными человеческими качествами.
Во время матча Кубка Испании против «Арандины» (3:1) футболист, находившийся на скамейке запасных, заметил, как один из болбоев трусился от холода. Джуд поднялся и отдал мальчику свой плед, чтобы тот согрелся.
«Джуд Беллингем – мой любимый игрок. Я не понял, что он мне сказал. Но это невероятно красивый жест, лучший день в моей жизни», – отметил счастливый мальчик после матча.
Jude Bellingham giving a ball-boy his blanket because he was cold. 🤍 pic.twitter.com/g1F8TuAUWN— TC (@totalcristiano) January 6, 2024
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