ВИДЕО. Беллингем укрыл пледом замерзшего болбоя во время матча

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем наделен не только футбольным талантом, но и отличными человеческими качествами.

Во время матча Кубка Испании против «Арандины» (3:1) футболист, находившийся на скамейке запасных, заметил, как один из болбоев трусился от холода. Джуд поднялся и отдал мальчику свой плед, чтобы тот согрелся.

«Джуд Беллингем – мой любимый игрок. Я не понял, что он мне сказал. Но это невероятно красивый жест, лучший день в моей жизни», – отметил счастливый мальчик после матча.

Jude Bellingham giving a ball-boy his blanket because he was cold. 🤍 pic.twitter.com/g1F8TuAUWN