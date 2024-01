ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэль Надаль пропустит Australian Open

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль сообщил, что не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Я очень много работал в течение года для этого возвращения, и, как я всегда говорил, моя цель – быть на своем лучшем уровне через 3 месяца.

Несмотря на то, что для меня это печальная новость, что я не смогу сыграть перед потрясающей мельбурнской публикой, это не очень плохая новость, и мы все сохраняем позитивный настрой на сезон.

Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и у меня был шанс провести несколько матчей, которые сделали меня очень счастливым и позитивным.

Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!», – сообщил Надаль.

Отметим, что Рафаэль сыграл три матча на соревнованиях в Брисбене. После последней встречи против Джордана Томпсона испанец признался, что его тревожит левое бедро, из-за травмы которого он пропустил 11 месяцев.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C