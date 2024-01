Романо: согласован переход Тимо Вернера в Тоттенхэм

Форвард немецкого клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер близок к переходу в английский «Тоттенхэм».

Вернер перейдет в лондонскую команду на правах аренды до конца сезона. Контракт будет включать опцию необязательного выкупа.

Как информирует Фабрицио Романо, все документы уже приготовлены и согласованы.

Тимо отправится в Лондон в субботу и в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт со шпорами.

Шпоры планируют усилить атакующую линию, поскольку лидер команды Сон Хын Мин уехал на Кубок Азии.

Ранее Тимо Вернер провел два сезона в составе «Челси», после чего вернулся в Германию.

27-летний нападающий осенью в первой части сезона за «РБ Лейпциг» сыграл 14 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

🚨⚪️ Timo Werner to Tottenham, here we go! Deal in place with RB Leipzig, all documents being prepared.



Spurs sign Werner on loan and will also include buy option clause NOT mandatory.



Timo due to travel to London on Saturday then time for medical.@TurkishAirlines ✈️ pic.twitter.com/NQ42b2JGrQ