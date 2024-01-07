Романо: согласован переход Тимо Вернера в Тоттенхэм

Форвард немецкого клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер близок к переходу в английский «Тоттенхэм».

Вернер перейдет в лондонскую команду на правах аренды до конца сезона. Контракт будет включать опцию необязательного выкупа.

Как информирует Фабрицио Романо, все документы уже приготовлены и согласованы.

Тимо отправится в Лондон в субботу и в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт со шпорами.

Шпоры планируют усилить атакующую линию, поскольку лидер команды Сон Хын Мин уехал на Кубок Азии.

Ранее Тимо Вернер провел два сезона в составе «Челси», после чего вернулся в Германию.

27-летний нападающий осенью в первой части сезона за «РБ Лейпциг» сыграл 14 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

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