Романо: согласован переход Тимо Вернера в Тоттенхэм
Форвард перейдет на правах аренды из «РБ Лейпциг» до конца сезона
Форвард немецкого клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер близок к переходу в английский «Тоттенхэм».
Вернер перейдет в лондонскую команду на правах аренды до конца сезона. Контракт будет включать опцию необязательного выкупа.
Как информирует Фабрицио Романо, все документы уже приготовлены и согласованы.
Тимо отправится в Лондон в субботу и в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт со шпорами.
Шпоры планируют усилить атакующую линию, поскольку лидер команды Сон Хын Мин уехал на Кубок Азии.
Ранее Тимо Вернер провел два сезона в составе «Челси», после чего вернулся в Германию.
27-летний нападающий осенью в первой части сезона за «РБ Лейпциг» сыграл 14 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.
🚨⚪️ Timo Werner to Tottenham, here we go! Deal in place with RB Leipzig, all documents being prepared.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024
Spurs sign Werner on loan and will also include buy option clause NOT mandatory.
Timo due to travel to London on Saturday then time for medical.@TurkishAirlines ✈️ pic.twitter.com/NQ42b2JGrQ
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