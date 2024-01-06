Англия06 января 2024, 12:51 |
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Не Довбика. Тоттенхэм подписывает мощного центрфорварда
Тимо Вернер близок к возвращению в АПЛ
06 января 2024, 12:51 |
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По информации немецких СМИ, форвард «Лейпцига Тимо Вернер в ближайшее время перейдет в «Тоттенхэм», который ищет усиление атаки после того, как лидер команды Сон Хын Мин уехал на Кубок Азии.
Вернер перейдет в лондонскую команду на правах аренды до конца сезона. Игрок уже выступал в АПЛ, но неудачно – Тимо провел два сезона в составе «Челси» и вернулся в Германию.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэму» интересен Артем Довбик, но из-за правил ФИФА украинец в нынешнем сезоне не может сыграть за третью команду.
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Чи де?
Хтось переїв салатів мабуть.