Не Довбика. Тоттенхэм подписывает мощного центрфорварда

По информации немецких СМИ, форвард «Лейпцига Тимо Вернер в ближайшее время перейдет в «Тоттенхэм», который ищет усиление атаки после того, как лидер команды Сон Хын Мин уехал на Кубок Азии.

Вернер перейдет в лондонскую команду на правах аренды до конца сезона. Игрок уже выступал в АПЛ, но неудачно – Тимо провел два сезона в составе «Челси» и вернулся в Германию.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэму» интересен Артем Довбик, но из-за правил ФИФА украинец в нынешнем сезоне не может сыграть за третью команду.