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  4. Не Довбика. Тоттенхэм подписывает мощного центрфорварда
Англия
06 января 2024, 12:51 |
1190
3

Не Довбика. Тоттенхэм подписывает мощного центрфорварда

Тимо Вернер близок к возвращению в АПЛ

06 января 2024, 12:51 |
1190
3
Не Довбика. Тоттенхэм подписывает мощного центрфорварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

По информации немецких СМИ, форвард «Лейпцига Тимо Вернер в ближайшее время перейдет в «Тоттенхэм», который ищет усиление атаки после того, как лидер команды Сон Хын Мин уехал на Кубок Азии.

Вернер перейдет в лондонскую команду на правах аренды до конца сезона. Игрок уже выступал в АПЛ, но неудачно – Тимо провел два сезона в составе «Челси» и вернулся в Германию.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэму» интересен Артем Довбик, но из-за правил ФИФА украинец в нынешнем сезоне не может сыграть за третью команду.

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Тимо Вернер Тоттенхэм РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ Артем Довбик
Источник Sky Germany
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Комментарии 3
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Перець
Довбику пох
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+1
Умник
В пятке потужний?
Чи де?
Хтось переїв салатів мабуть.
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0
Vitaliy_yatsenko
І дійсно колись потужний форвард, а зараз глибокий лавочник РБ Лейпциг на дуже високій зп. Не вірю, що Тоттенхем буде підписувати такого гравця. 
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0
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