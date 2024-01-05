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  4. «Подарок Мудрику?» Карпаты обвинили Челси в сотрудничество с рос. биржей
Англия
05 января 2024, 16:20 | Обновлено 05 января 2024, 16:51
1530
2

«Подарок Мудрику?» Карпаты обвинили Челси в сотрудничество с рос. биржей

Нового спонсора «Челси» связывают с российским рынком

05 января 2024, 16:20 | Обновлено 05 января 2024, 16:51
1530
2
«Подарок Мудрику?» Карпаты обвинили Челси в сотрудничество с рос. биржей
Getty Images/Global Images Ukraine

Львовские «Карпаты» раскритиковали «Челси» за подписание спонсорского соглашения с криптобиржей BingX, которая продолжает работать в России и организовывать там различные мероприятия.

«Челси», это такой подарок для Мудрика? Новое партнерство «Челси» с BingX. Что не так? Они продолжают работать с русскими и проводить там мероприятия. Вдвойне циничнее, что подписание соглашения пришлось на день рождения игрока, чью родину ежедневно обстреливают десятками ракет», - говорится в заявлении клуба в сети Twitter.

Ранее «Челси» поздравил Михаила Мудрика с днем рождения с помощью карикатуры.

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Источник ФК Карпаты Львов
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Комментарии 2
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0963691185
клуб як був абрамовіча так і залишився... тільки фамилії власеника поміняли
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+5
Pavel_i_CO
Типу хтось сумнівався, що цей клуб залишився прорасіянським. Мурзіка і брали тільки для того, щоб показати, що прорасіянський клуб ніколи українця не купить. А тут спалилися 
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0
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