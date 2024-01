«Подарок Мудрику?» Карпаты обвинили Челси в сотрудничество с рос. биржей

Львовские «Карпаты» раскритиковали «Челси» за подписание спонсорского соглашения с криптобиржей BingX, которая продолжает работать в России и организовывать там различные мероприятия.

«Челси», это такой подарок для Мудрика? Новое партнерство «Челси» с BingX. Что не так? Они продолжают работать с русскими и проводить там мероприятия. Вдвойне циничнее, что подписание соглашения пришлось на день рождения игрока, чью родину ежедневно обстреливают десятками ракет», - говорится в заявлении клуба в сети Twitter.

Ранее «Челси» поздравил Михаила Мудрика с днем рождения с помощью карикатуры.

It's maybe a gift for Mudryk, @ChelseaFC ?



New Chelsea partnership with @BingXOfficial. What's wrong? They continue to work with 🇷🇺 & hold events there.



Twice as cynical that the start fell on the birthday of 🇺🇦 player, whose home region faces dozens of shelling incidents daily https://t.co/LX1p2T6dKE