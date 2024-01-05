Сегодня, 5 января 2024 года празднует день рождения вингер национальной сборной Украины по футболу и лондонского «Челси» Михаил Мудрик. Футболисту исполнилось 23 года.

На взрослом уровне Михаил Мудрик выступал за 5 команд: «Арсенал» Киев (10 матчей, 0 голов), «Десна» (11 матчей, 0 голов), «Шахтер» (44 матча, 12 голов), «Челси» (36 матчей, 4 гола) и сборную Украины (16 матчей, 1 гол).

Нынешний клуб украинца поздравил его с днем рождения, использовав карикатуру и подпись: «Присоединяйтесь к нам в пожелании Мише большого и счастливого дня рождения».

ФОТО. Челси с помощью карикатуры поздравил Мудрика с днем рождения с помощью карикатуры