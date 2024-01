6 января 2024 года состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Арандина» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Хозяева поля выступают в 4-м по силе испанском дивизионе, поэтому матч против королевского клуба является для них знаковым событием, что можно понять по видео с их реакцией на жребий. В связи с этим футболисты «Арандины» составили для «Реала» своеобразный «заказ», в котором отметили, футболку какого футболиста хочет получить каждый игрок команды.

Джерси украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина, к сожалению, не заинтересовала никого, а вот футболки Куртуа и Кепы являются желанными для двух футболистов.

ФОТО. Соперник Реала хочет получить футболки игроков сливочных

‼️ This is the list Arandina sent to Real Madrid, and the kits of Real Madrid players their squad asked to have. @marca #rmalive pic.twitter.com/c4gBO1NU5o