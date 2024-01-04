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  4. ФОТО. Соперник Реала хочет получить футболки игроков сливочных
Испания
04 января 2024, 21:54 |
1214
0

ФОТО. Соперник Реала хочет получить футболки игроков сливочных

Футболисты «Арандины» даже составили для этого список

04 января 2024, 21:54 |
1214
0
ФОТО. Соперник Реала хочет получить футболки игроков сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января 2024 года состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Арандина» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Хозяева поля выступают в 4-м по силе испанском дивизионе, поэтому матч против королевского клуба является для них знаковым событием, что можно понять по видео с их реакцией на жребий. В связи с этим футболисты «Арандины» составили для «Реала» своеобразный «заказ», в котором отметили, футболку какого футболиста хочет получить каждый игрок команды.

Джерси украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина, к сожалению, не заинтересовала никого, а вот футболки Куртуа и Кепы являются желанными для двух футболистов.

ФОТО. Соперник Реала хочет получить футболки игроков сливочных

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу фото футболки
Источник Twitter
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