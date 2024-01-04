6 января 2024 года состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Арандина» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Хозяева поля выступают в 4-м по силе испанском дивизионе, поэтому матч против королевского клуба является для них знаковым событием, что можно понять по видео с их реакцией на жребий. В связи с этим футболисты «Арандины» составили для «Реала» своеобразный «заказ», в котором отметили, футболку какого футболиста хочет получить каждый игрок команды.

Джерси украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина, к сожалению, не заинтересовала никого, а вот футболки Куртуа и Кепы являются желанными для двух футболистов.

ФОТО. Соперник Реала хочет получить футболки игроков сливочных