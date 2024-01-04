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  4. Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Эвертон
Англия
04 января 2024, 21:04 |
181
0

Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Эвертон

Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 22:00 по киевскому времени

04 января 2024, 21:04 |
181
0
Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 4 января, «Кристал Пэлас» на своем домашнем стадионе в матче 1/32 финала Кубка Англии примет «Эвертон». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Роя Ходжсона и Шона Дайча на матч:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Гуэхи, Андерсен, Митчель, Ричардс, Лерма, Франса, Эзе, Шлупп, Матета.

«Эвертон»: Вирджиниа, Коулман, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Онана, Гарнер, Гаррисон, МакНил, Данжума, Кальверт-Льюин.

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Эвертон Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу Виталий Миколенко стартовые составы
Источник Sport.ua
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