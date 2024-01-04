Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Эвертон
Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 22:00 по киевскому времени
Сегодня, 4 января, «Кристал Пэлас» на своем домашнем стадионе в матче 1/32 финала Кубка Англии примет «Эвертон». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд Роя Ходжсона и Шона Дайча на матч:
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Гуэхи, Андерсен, Митчель, Ричардс, Лерма, Франса, Эзе, Шлупп, Матета.
«Эвертон»: Вирджиниа, Коулман, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Онана, Гарнер, Гаррисон, МакНил, Данжума, Кальверт-Льюин.
Your Palace XI in the @EmiratesFACup 😍#CPFC | #CRYEVE— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 4, 2024
Tonight's Toffees! 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/78yHwVYzmJ— Everton (@Everton) January 4, 2024
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