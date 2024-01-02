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  4. Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату
Англия
02 января 2024, 06:45 |
853
2

Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату

Фабрицио Романо сообщает, что Такехиро Томиясу входит в планы «канониров»

02 января 2024, 06:45 |
853
2
Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

25-летний японский левый защитник лондонского «Арсенала» Такехиро Томиясу, который является конкурентом украинского футболиста Александра Зинченко в составе «канониров», не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, руководство «Арсенала» и Томиясу переходят к завершающей стадии переговоров по новому долгосрочному контракту с повышением зарплаты.

Романо утверждает, что Такехиро Томиясу на все 100% входит в планы лондонской команды, несмотря на интерес со стороны итальянских клубов.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы отдать японца в аренду в январе.

Такехиро забил 1 гол в 20 матчах сезона за «Арсенал» во всех турнирах.

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Такехиро Томиясу Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Арсенал Лондон аренда игрока
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Octopus
Но конкурент он такой себе. Он скорее конкурент Вайту, которому тоже немало прилетает критики 
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Octopus
Томиясу один из лидеров Арсенала в этом сезоне. Неудивительно, что серия неудач началась именно когда он выбыл.
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