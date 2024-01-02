Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату

25-летний японский левый защитник лондонского «Арсенала» Такехиро Томиясу, который является конкурентом украинского футболиста Александра Зинченко в составе «канониров», не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, руководство «Арсенала» и Томиясу переходят к завершающей стадии переговоров по новому долгосрочному контракту с повышением зарплаты.

Романо утверждает, что Такехиро Томиясу на все 100% входит в планы лондонской команды, несмотря на интерес со стороны итальянских клубов.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы отдать японца в аренду в январе.

Такехиро забил 1 гол в 20 матчах сезона за «Арсенал» во всех турнирах.