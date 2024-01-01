Англия01 января 2024, 20:39 |
1774
0
Арсенал готов отдать двух футболистов в аренду в январе
Рис Нельсон и Такехиро Томиясу могут сменить команду
01 января 2024, 20:39 |
1774
0
Лондонский «Арсенал» готов отдать Риса Нельсона и Такехиро Томиясу в аренду в январе.
24-летний английский вингер Рис Нельсон провел за канониров в сезоне 14 матчей, без забитых голов.
25-летний японский защитник Такехиро Томиясу забил 1 гол в 20 матчах сезона за «Арсенал» во всех турнирах.
За лондонский клуб выступает украинский футболист Александр Зинченко.
Arsenal are reportedly open to letting Reiss Nelson and Takehiro Tomiyasu go out on loan in January 🔴📰— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 31, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 января 2024, 13:58 9
Итальянские клубы хотели бы оформить аренду с опцией выкупа
Футбол | 01 января 2024, 17:45 3
«Манчестер Сити» добился лучших показателей по итогам ушедшего года
Хоккей | 01.01.2024, 00:10
Футбол | 01.01.2024, 11:07
Футбол | 01.01.2024, 13:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2024, 11:25 79
31.12.2023, 13:01 18
01.01.2024, 01:27 3
31.12.2023, 06:59 10
31.12.2023, 17:56 94
30.12.2023, 22:56
31.12.2023, 11:20 1
Футбол