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Англия
01 января 2024, 20:39 |
1774
0

Арсенал готов отдать двух футболистов в аренду в январе

Рис Нельсон и Такехиро Томиясу могут сменить команду

01 января 2024, 20:39 |
1774
0
Арсенал готов отдать двух футболистов в аренду в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

Лондонский «Арсенал» готов отдать Риса Нельсона и Такехиро Томиясу в аренду в январе.

24-летний английский вингер Рис Нельсон провел за канониров в сезоне 14 матчей, без забитых голов.

25-летний японский защитник Такехиро Томиясу забил 1 гол в 20 матчах сезона за «Арсенал» во всех турнирах.

За лондонский клуб выступает украинский футболист Александр Зинченко.

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Арсенал Лондон Рис Нельсон Такехиро Томиясу трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник Sky Sports
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