Арсенал готов отдать двух футболистов в аренду в январе

Лондонский «Арсенал» готов отдать Риса Нельсона и Такехиро Томиясу в аренду в январе.

24-летний английский вингер Рис Нельсон провел за канониров в сезоне 14 матчей, без забитых голов.

25-летний японский защитник Такехиро Томиясу забил 1 гол в 20 матчах сезона за «Арсенал» во всех турнирах.

За лондонский клуб выступает украинский футболист Александр Зинченко.

