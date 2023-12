Барселона намерена вернуть своего воспитанника в конце сезона

Каталонская «Барселона» хочет активировать опцию обратного выкупа защитника «Бетиса» Чади Риада, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако есть нюанс: 20-летний марокканец сейчас находится в аренде, поэтому «сине-гранатовые» не могут выкупить его. Им придется ждать конца сезона, пока «Бетис» примет решение: либо они выкупят футболиста, а затем перепродадут «Барселоне», либо он вернется в «Барселону» по окончании аренды.

В этом сезоне чемпионата Испании Чади Риад провел 13 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Артемом Довбиком.

