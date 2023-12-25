Барселона намерена вернуть своего воспитанника в конце сезона
Чади Риад вряд ли останется в «Бетисе»
Каталонская «Барселона» хочет активировать опцию обратного выкупа защитника «Бетиса» Чади Риада, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Однако есть нюанс: 20-летний марокканец сейчас находится в аренде, поэтому «сине-гранатовые» не могут выкупить его. Им придется ждать конца сезона, пока «Бетис» примет решение: либо они выкупят футболиста, а затем перепродадут «Барселоне», либо он вернется в «Барселону» по окончании аренды.
В этом сезоне чемпионата Испании Чади Риад провел 13 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Артемом Довбиком.
🚨🔵🔴 Barcelona want to trigger €7m buy back clause for Chadi Riad, as first called by @sport.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2023
It formally can’t happen now but only at the end of the season once Real Betis will buy him — then Barça will activate buy back clause.
Betis also have 50% sell-on clause included. pic.twitter.com/bYPpLVYLhK
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