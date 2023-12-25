Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона намерена вернуть своего воспитанника в конце сезона
Испания
25 декабря 2023, 21:58 | Обновлено 25 декабря 2023, 21:59
503
0

Барселона намерена вернуть своего воспитанника в конце сезона

Чади Риад вряд ли останется в «Бетисе»

25 декабря 2023, 21:58 | Обновлено 25 декабря 2023, 21:59
503
0
Барселона намерена вернуть своего воспитанника в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Чади Риад

Каталонская «Барселона» хочет активировать опцию обратного выкупа защитника «Бетиса» Чади Риада, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако есть нюанс: 20-летний марокканец сейчас находится в аренде, поэтому «сине-гранатовые» не могут выкупить его. Им придется ждать конца сезона, пока «Бетис» примет решение: либо они выкупят футболиста, а затем перепродадут «Барселоне», либо он вернется в «Барселону» по окончании аренды.

В этом сезоне чемпионата Испании Чади Риад провел 13 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Артемом Довбиком.

По теме:
Мальме и Бешикташ сделали предложения по игроку, которого сватали в Шахтер
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
Варан решил покинуть МЮ. Известно возможное направление
Барселона Бетис трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан
Футбол | 25 декабря 2023, 04:04 4
ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан
ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан

23 декабря «Арсенал» сыграл вничью со «скаузерами» в матче 18-го тура АПЛ

ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
Футбол | 25 декабря 2023, 15:47 5
ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке

Денис Кузык выступает в Кривом Роге с начала нынешнего сезона

Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Футбол | 25.12.2023, 11:39
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины
Футбол | 25.12.2023, 18:20
Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины
Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
Футбол | 25.12.2023, 13:33
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
24.12.2023, 21:50 4
Футбол
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
23.12.2023, 22:30 4
Футбол
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
24.12.2023, 11:35 7
Футбол
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
24.12.2023, 00:30
Бокс
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
23.12.2023, 23:06 18
Футбол
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
24.12.2023, 00:20
Футбол
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
24.12.2023, 17:39 9
Футбол
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
24.12.2023, 00:05 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем