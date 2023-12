Мохамеду Салаху покорилось уникальное достижение против топ-команд АПЛ

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственным голом за мерсисайдцев в этом матче отличился египтянин Мохамед Салах.

По информации статистического портала Swuawka, Салах стал первым игроком в истории АПЛ на счету которого уже собралось по 10+ голов в ворота лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Салах отыграл в этом сезоне АПЛ уже 18 матчей, на его счету 12 голов и 7 результативных передач.

