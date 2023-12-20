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Испания
20 декабря 2023, 03:58 | Обновлено 20 декабря 2023, 04:00
181
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с игроком до 2026 года

34-летний испанец Давид Лопес останется в составе команды как минимум еще на 2 года

20 декабря 2023, 03:58 | Обновлено 20 декабря 2023, 04:00
181
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с игроком до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Лопес

Испанский футбольный клуб «Жирона» официально продлил контракт с 34-летним испанским защитником Давидом Лопесом.

Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Давид Лопес стал игроком жиронцев летом 2022 года. За это время он провел 34 матча в футболке «красно-белых», в которых забил 5 голов.

«В Жироне я чувствую себя очень любимым и ценным как со стороны города, так и со стороны клуба».

Продление контракта представляет собой вызов для дальнейшего роста вместе с Жироной. Мы переживаем историческое событие для всех нас. Я надеюсь, что так будет и дальше», – сказал Давид Лопес.

Сейчас «Жирона» занимает первое место в таблице Ла Лиги. У команды 44 очка после 17 туров. 21 декабря «Жирона» проведет последний поединок в 2023 году против «Бетиса».

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Источник ФК Жирона
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