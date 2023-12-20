ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с игроком до 2026 года
34-летний испанец Давид Лопес останется в составе команды как минимум еще на 2 года
Испанский футбольный клуб «Жирона» официально продлил контракт с 34-летним испанским защитником Давидом Лопесом.
Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.
Давид Лопес стал игроком жиронцев летом 2022 года. За это время он провел 34 матча в футболке «красно-белых», в которых забил 5 голов.
«В Жироне я чувствую себя очень любимым и ценным как со стороны города, так и со стороны клуба».
Продление контракта представляет собой вызов для дальнейшего роста вместе с Жироной. Мы переживаем историческое событие для всех нас. Я надеюсь, что так будет и дальше», – сказал Давид Лопес.
Сейчас «Жирона» занимает первое место в таблице Ла Лиги. У команды 44 очка после 17 туров. 21 декабря «Жирона» проведет последний поединок в 2023 году против «Бетиса».
DAVID LÓPEZ 2⃣0⃣2⃣6⃣— Girona FC (@GironaFC) December 19, 2023
🗣 @David_Lopez6 :— Girona FC (@GironaFC) December 19, 2023
"A Girona em sento molt estimat i valorat tant per la ciutat com pel Club."
"La renovació suposa un repte per seguir creixent de la mà del Girona. Estem vivint un fet històric per a tots. Espero que això segueixi aíxi."
Mira l’entrevista sencera:… pic.twitter.com/uKVJxpisc1
Seguirem celebrant plegats, @David_Lopez6 😍 pic.twitter.com/wGM7F8Gm72— Girona FC (@GironaFC) December 19, 2023
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