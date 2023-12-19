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  4. Таблица Ла Лиги. Жирона с украинцами опережает Реал на 2 очка. А Барселону?
Испания
19 декабря 2023, 04:06 |
147
0

Таблица Ла Лиги. Жирона с украинцами опережает Реал на 2 очка. А Барселону?

18 декабря был сыгран последний поединок 17-го тура Ла Лиги: «Жирона» – «Алавес»

19 декабря 2023, 04:06 |
147
0
Таблица Ла Лиги. Жирона с украинцами опережает Реал на 2 очка. А Барселону?
Getty Images/Global Images Ukraine

16-18 декабря состоялись матчи 17-го тура Ла Лиги.

Лидер чемпионата «Жирона» уверенно обыграла на своем поле «Алавес» со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отметился украинский форвард Артем Довбик, который вышел на поле в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. Украинец Виктор Цыганков не смог помочь жиронцам, поскольку получил травму на тренировке в пятницу, 15 декабря.

«Реал» Мадрид разгромил дома «Вильярреал» 4:1. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах «сливочных» весь поединок, пропустив 1 гол.

«Барселона» сыграл вничью на выезд с «Валенсией» со счетом 1:1. Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и на 62-й был заменен на Серхи Каноса.

«Атлетико» в гостях проиграл «Атлетик» Бильбао 0:2.

1-е место в таблице чемпионата Испании занимает «Жирона», у которой 44 очка. На 2-м месте идет «Реал» с 42 пунктами. На 3-й позиции – Барселона» (35). Четвертым идет «Атлетико» (34), а пятерку замыкает «Атлетик» (32).

Ла Лига. 17-й тур. 16-18 декабря

  • Осасуна – Райо Вальекано – 1:0
  • Сельта – Гранада – 1:0
  • Атлетик – Атлетико Мадрид – 2:0
  • Севилья – Хетафе – 0:3
  • Валенсия – Барселона – 1:1
  • Альмерия – Мальорка – 0:0
  • Реал Сосьедад – Бетис – 0:0
  • Лас-Пальмас – Кадис – 1:1
  • Реал Мадрид – Вильярреал – 4:1
  • Жирона – Алавес – 3:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 17-го тура

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Источник Sport.ua
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