Таблица Ла Лиги. Жирона с украинцами опережает Реал на 2 очка. А Барселону?
18 декабря был сыгран последний поединок 17-го тура Ла Лиги: «Жирона» – «Алавес»
16-18 декабря состоялись матчи 17-го тура Ла Лиги.
Лидер чемпионата «Жирона» уверенно обыграла на своем поле «Алавес» со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отметился украинский форвард Артем Довбик, который вышел на поле в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. Украинец Виктор Цыганков не смог помочь жиронцам, поскольку получил травму на тренировке в пятницу, 15 декабря.
«Реал» Мадрид разгромил дома «Вильярреал» 4:1. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах «сливочных» весь поединок, пропустив 1 гол.
«Барселона» сыграл вничью на выезд с «Валенсией» со счетом 1:1. Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и на 62-й был заменен на Серхи Каноса.
«Атлетико» в гостях проиграл «Атлетик» Бильбао 0:2.
1-е место в таблице чемпионата Испании занимает «Жирона», у которой 44 очка. На 2-м месте идет «Реал» с 42 пунктами. На 3-й позиции – Барселона» (35). Четвертым идет «Атлетико» (34), а пятерку замыкает «Атлетик» (32).
Ла Лига. 17-й тур. 16-18 декабря
- Осасуна – Райо Вальекано – 1:0
- Сельта – Гранада – 1:0
- Атлетик – Атлетико Мадрид – 2:0
- Севилья – Хетафе – 0:3
- Валенсия – Барселона – 1:1
- Альмерия – Мальорка – 0:0
- Реал Сосьедад – Бетис – 0:0
- Лас-Пальмас – Кадис – 1:1
- Реал Мадрид – Вильярреал – 4:1
- Жирона – Алавес – 3:0
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 17-го тура
CLASIFICACIÓN | ¿Dónde está tu equipo en la tabla de #LALIGAEASPORTS? 🔍— LALIGA (@LaLiga) December 18, 2023
¡Te leemos! 👀 pic.twitter.com/yrmsbkGT6o
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